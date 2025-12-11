نۆ کاندیدی شیعە بۆ سەرۆک وەزیرانی نوێی عێراق کێبڕکێیانە

پێش 4 کاتژمێر

هەریەک لە محەممەد شیاع سوودانی و نووری مالیکی کاندیدن بۆ وەرگرتنی پۆستی سەرۆک وەزیرانی داهاتووی عێراق، سەرۆکی هاوپەیمانیی تەسیمیم دەڵێت، 9 کاندید کێبڕکێ لەسەر وەرگرتنی ئەو پۆستە دەکەن و ڕەنگە بەر لە ساڵی نوێ، ئەم پرسە یەکلایی ببێتەوە و کەسێک بۆ پۆستی سەرۆک وەزیران دیاری بکرێت.

عامر فائیز، سەرۆکی هاوپەیمانیی تەسمیم و سەرکردە لە چوارچێوەی هەماهەنگی شیعەکان بە میدیاکانی عێراقی ڕاگەیاندووە، ناوی 9 کاندید پێشکەش بە کووتلەکان کراوە و کۆبوونەوەی نێوان لایەنەکانیش بۆ دیاریکردنی سەرۆک وەزیرانی داهاتووی عێراق بەردەوامە و تاوەکو ئێستاش هیچ کاندیدێک بۆ ئەو پۆستە یەکلایی نەبووەتەوە.

گوتیشی، هەریەک لە محەممەد شیاع سوودانی، سەرۆک وەزیرانی عێراق و نووری مالیکی، سەرۆکی هاوپەیمانیی دەوڵەتی یاسا کاندیدن بۆ وەرگرتنی پۆستی سەرۆک وەزیران.

سەرۆکی هاوپەیمانی تەسمیم، ڕەتیکردەوە، مەرجەعییەتی باڵای شیعەکان دەستێوەردانی لە دیاریکردنی کاندیدی سەرۆک وەزیراندا کردبێت، یاخود هیچ کاندیدێک لەسەر داوای مەرجەعییەت دوورخرابێتەوە، ئاماژەی بەوەشدا بڵاوکردنەوەی ئەو دەنگۆیانە بۆ نەهێشتنی متمانەیە لەنێوان لایەنەکان.

سەبارەت بە دیاریکردنی کاتێک بۆ یەکلاییکردنەوەی پۆستی سەرۆک وەزیران لەلایەن لایەنە شیعەکان، عامر فائیز گوتی، بەگوێرەی دەستووری عێراق سەرەتا دەبێت سەرۆکی پەرلەمان و دواتر سەرۆک کۆمار یەکلایی بکرێنەوە و دەنگیان لەسەر بدرێت، ئەو کات کەسێک بۆ پۆستی سەرۆک وەزیران دیاری دەکرێت، ڕەنگە ئەم مانگەش پرسی دیاریکردنی کەسێک بۆ پۆستی سەرۆک وەزیران لەنێو چوارچێوەی هەماهەنگی یەکلایی ببێتەوە.

لە 11ی تشرینی دووەمی ئەمساڵ هەڵبژاردنی پەرلەمان لە عێراق بەڕێوەچوو، دوای تێپەڕبوونی مانگێک بەسەر هەڵبژاردن، تاوەکو ئێستا سوننە و شیعەکان لەسەر دیاریکردنی کاندید بۆ هەریەک لە سەرۆکایەتی کۆمار و سەرۆک وەزیران نەگەیشتوونەتە ڕێککەوتن.

بەشێوەیەکی فەرمی هاوپەیمانی ئاوەدانکردنەوە و گەشەپێدان ،محەممەد شیاع سوودانی سەرۆکی هاوپەیمانێتییەکەی بۆ سەرۆکوەزیران کاندید کردووە، هەروەها نووری مالیکی، کاندیدی هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسایە بۆ پۆستی سەرۆکوەزیرانی داهاتووی عێڕاق