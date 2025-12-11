فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتیی بەغدا دەستی بە گەشتەکانی کردەوە

پێش دوو کاتژمێر

وەزارەتی گواستنەوە و گەیاندنی عێراق ڕایگەیاند، فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتیی بەغدا دوای 12 کاتژمێر لە ڕاگرتنی گەشتەکان بەهۆی کەشوهەوای خراپەوە، دەستی بە گەشتەکانی کردەوە.

نیوەڕۆی ئەمڕۆ پێنجشەممە 11ـی کانوونی یەکەمی 2025، ئاژانسی هەواڵی عێراقییە لە زاری وەزارەتی گواستنەوە و گەیاندنی عێراق ڕایگەیاندووە ئاسمانی عێراق لە هەردوو فڕۆکەخانەی بەغدا و نەجەف بەڕووی گەشتەکاندا کراوەنەتەوە.

ئەمەش لە کاتێکدایە، درەنگانی دوێنێ چوارشەممە وەزارەتی گواستنەوە و گەیاندنی عێراق لە ڕاگەیەندراوێکدا، ڕاگرتنی کاتیی گەشتە ئاسمانییەکانی فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی بەغدای بەهۆی نالەباریی کەشوهەواوە ڕاگەیاندبوو.

ئاماژەی بەوەش کردبوو، لەگەڵ باشتربوونی کەشوهەوا و ئاساییبوونەوەی دۆخەکە، وادەی دەستپێکردنەوەی گەشتەکان و کردنەوەی فڕۆکەخانە بڵاودەکرێتەوە.