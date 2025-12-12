ڕێبوار محیەددین: هەموو ئەو کەلوپەلانەی ئامادەمان کردوون بۆ خێزانە زیان لێکەوتووەکانـی چەمچەماڵ کوالێتی بەرزن

پێش دوو کاتژمێر

دەزگای خێرخوازی بارزانی، یارمەتی و خۆراک و کەلوپەلی نێو ماڵ بۆ زیان لێکەوتووانی لافاوەکەی چەمچەماڵ دابین دەکات.

ڕێبوار محیەددین، بەرپرسی نووسینگەی دەزگای خێرخوازی بارزانی لە کەرکووک، بە کوردستان24ی ڕاگەیاند: ئێمە وەکو دەزگای خێرخوازی بارزانی تیمێکی 60 کەسیمان لە هەولێر و دەوروبەرییەوە هاتوون بۆ هاوکاری خەڵک.

بەرپرسی نووسینگەی دەزگای خێرخوازی بارزانی لە کەرکووک جەختی کردەوە، لە کاتی ڕوودانی کارەساتی سرووشتی، پێویستە هەنگاو بە هەنگاو کارەکان ئەنجام بدرێت و ئێمەش لە دەزگای خێرخوازی بارزانی، پەیڕەوی ئەو ستراتیژییە دەکەین لە کارکردن.

گوتیشی: وەکو هەنگاوی سەرەتایی تیمەکەمان یارمەتی خەڵکیان دەدا بۆ خاوێنکردنەوەی ماڵەکانیان و دابینکردنی ئاو و پێداویستی خاوێنکردنەوە، دواتر ئێمە پێمان وایە ئەو خەڵکە هیلاکە و خواردنی گەرممان بۆ دابین دەکردن و دابەشی سەر ماڵەکانمان دەکرد.

ڕێبوار محیەددین ئاماژەشی دا، قۆناغی سێیەم کە ئەمڕۆ دەستمان پێ کردووە، بریتییە لە دابینکردنی کەلوپەلی خەوتن و سۆپا و نەوت و بۆکسی ئازووقەشمان بۆیان دابین کردووە، جگە لە جلوبەرگ و کەرەستەی خاوێنکردنەوە و نەوتی سپی، هەموو کەرستەکانیش بە کوالێتی زۆر بەرزن.

هەر لە سەرەتای کارەساتەکەوە، دەزگای خێرخوازی بارزانی لە پێشەنگی کاروانی هاوکارییەکان بووە و تیمی دەزگاکە ماندوو نەناسانە کاریان کردووە بۆ یارمەتیدانی لێقەوماوانی کارەساتە سرووشتییەکە.

ڕۆژی سێشەممە، 9ـی کانوونی یەکەمی 2025، بەهۆی بارانی بە خووڕ لە ناوچە جیاوازەکانی هەرێمی کوردستان، بەتایبەتی لە سنووری پارێزگای سلێمانی، بووە هۆی دروستبوونی لافاو و زیانێکی زۆری بەر ماڵی هاووڵاتییان گەیاند، هەروەها لە گەرمیان و چەمچەماڵ بووە هۆی گیان لەدەستدانی چەند هاووڵاتییەک.