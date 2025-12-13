کەشناسیی هەرێم: ئەمڕۆش بەفر و باران بەردەوام دەبێت

پێش دوو کاتژمێر

بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کەشناسیی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان، کەشى پێشبینیکراوى 48 کاتژمێرى داهاتووی بڵاوکردەوە و ڕایگەیاند، بارانی پچڕ پجڕ و بەفر تاوەکو ئێوارە بەردەوام دەبێت.

کەشناسیی هەرێم ڕایگەیاند، پێشبینی دەکرێت کەشی ئەمڕۆ شەممە، 13/12/2025، ئاسمان هەوری تەواو بێت لەگەڵ بارینی بارانی پچڕ پچڕی بەردەوام تاوەکو ئێوارە، هەروەها بەفرێکی کەمیش لە ناوچە شاخاویە سنووریەکان دەبارێت.

هەروەها پلەکانی گەرما نزیک دەبنەوە لە تۆمارکراوەکانی دوێنێ و مەوداى بینین لەنێوان 8 بۆ 10 کم دەبێت لەکاتژمیرێکدا.

ئاماژەی بەوەشداوە، پێشبینی دەکرێت کەشی سبەى یەکشەممە، 14/12/2025، ئاسمان هەوری تەواو بێت و پاشان بۆ نیمچە هەور دەگۆرێت، ئەگەری بارینی نمە باران هەیە بە تایبەتی لە هەندێ ناوچە لە ڕۆژهەڵاتی هەرێم، هەروەها پلەکانی گەرماش کەمێک بەرز دەبنەوە بەراورد بە تۆمارکراوەکانی ئەمڕۆ و مەوداى بینینیش 8 نۆ 10 کم دەبێت.

بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراوی ئەمڕۆ بە پلەی سیلیزی

هەولێر : 13 پلەی سیلیزی

سلێمانی : 12 پلەی سیلیزی

دهۆک : 13 پلەی سیلیزی

زاخۆ : 13 پلەی سیلیزی

کەرکوک : 15 پلەی سیلیزی

هەڵەبجە : 15 پلەی سیلیزی

گەرمیان : 17 پلەی سیلیزی

بڕی بارانی 24 کاتژمێری ڕابردووی شار و شارۆچکەکانی هەرێمی کوردستان.