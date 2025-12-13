ڕوانگەی ئیکۆ عێراق: خەرجیی دابینکردنی نیوەی کارەبای عێراق زیاتر لە 5 ترلیۆن دینارە

پێش 30 خولەک

ڕوانگەی 'ئیکۆ عێراق' ڕایگەیاند، تێچووی بەرهەمهێنانی کارەبا لە عێراق گەیشتووەتە 5.6 ترلیۆن دینار، هاوکات کۆی بەرهەمی وزەی نوێبووەوە لە 2% تێناپەڕێت.

ئەمڕۆ شەممە، 13ـی کانوونی یەکەمی 2025، ڕوانگەی ئیکۆ عێراق کە تایبەتە بە بواری ئابووریی، لە ڕاگەیەندراوێکدا ئاشکرای کرد، "نرخی کارەبا لە عێراق هەرزانە، کە یەک کیلۆوات لە نێوان 1.5 بۆ 4.6 سەنتە، بەمەش لەڕووی هەرزانی نرخەوە لە پلەی دووەمی وڵاتانی عەرەبیدایە و لە پلەی حەوتەمی جیهانیدایە."

ڕوانگەی ئیکۆ عێراق ئاماژەی بەوەشدا، "تێچووی بەرهەمهێنانی کارەبا تا مانگی ئەیلوولی 2025، پێنج ترلیۆن و شەش ملیار دینار بووە"، ڕاشیگەیاند، "بەرهەمی ئێستای کارەبا گەیشتووەتە 28 هەزار مێگاوات، هاوکات عێراق پێویستی بە دابینکردنی نزیکەی 50 هەزار مێگاوات هەیە."

ڕوانگە باسی لەوەشکردووە، " لە 98%ـی کۆی بەرهەمی کارەبای عێراق پشت بەسەرچاوەکانی سووتەمەنی دەبەستن، کە بەم شێوەیە دابەش دەکرێن. لە36% ـی وێستگەکانی وەبەرهێنان، لە35% ـی بەنزینخانەکان، لە19% ـی وێستگەی کارەبای هەڵم، لە 6%ـی کارەبا لە هەرێمی کوردستان و ئێران و ئوردن و تورکیاوە هاوردە دەکرێت، هەروەها لە 2%ـی وێستگەکانی گازوایلە.

ڕوانگەی ئیکۆ عێراق دووپاتشی کردەوە، " کۆی بەرهەمی وزەی نوێبووەوە لە 2% تێناپەڕێت."

لە کۆتایی ڕاگەیەندراوەکەدا جەخت کراوەتەوە، "بەدەستهێنانی بڕی تەواوی بەرهەمی کارەبا پێویستی بە پاکێجێکی یەکگرتوو و ڕێوشوێن و بڕیار هەیە، لەوانە کەمکردنەوەی بەکارهێنانی ناتەندروست، چارەسەرکردنی سەرپێچییەکانی سەر تۆڕەکە، نوێکردنەوەی ئامێرەکانی گواستنەوە و دابەشکردنی کارەبا بۆ بەکاربەران."