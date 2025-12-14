لە هەولێر یادی "ڕۆژی ئەفەندی" کرایەوە

پێش 34 خولەک

وشەی "ئەفەندی" نازناوێکی بێ واتە نەبوو، بەڵکو هێمایەکی کۆمەڵایەتی و ڕۆشنبیری بوو، کە بەکار دەهات، بە تایبەت ئاماژە بەو کەسانە دەکرا کە خوێندەوار بوون و ڕۆڵێکی گرنگیان هەبوو لە دامەزراوە حکوومییەکانی عێراق و کوردستاندا.

عومەر فەرهادی، ڕۆژنامەنووس بە کوردستان24ـی گوت: وشەی ئەفەندی پێم وایە تورکییە، واتە "بەڕێز"، بە عەرەبی "السيد فلان". دەڵێن "خدێوی" هەبووە لە میسر کە بەڕەگەز تورک بووە، حاکمی میسر پێیان دەگوت "ئەفەندینا" واتە "سيدنا". کە بە کوردی دەتوانین بڵێین "بەڕێز"، لەوەوە هاتووە، ئیتر پەیوەندی بە جلوبەرگ نییە.

زیندووکردنەوەی "ڕۆژی ئەفەندی" تەنیا بە دانانی سدارەی بەغدادی یان سدارەی فەیسەڵی نییە، بەڵکو پەیامێکی ڕۆشنبیرییە. هەوڵدانە بۆ گرێدانی نەوەی نوێ بە مێژووەکەیانەوە، و دووپاتکردنەوەی ناسنامەیە، میراتێکە بە گیانێکی نوێوە زیندوو دەکرێتەوە.

یه‌حیا ئیبراهیم، پارێزەر دەڵیت: "ڕۆژی ئەفەندییە، ڕۆژی ئەفەندیش دەلالەت لە مەعریفەت و زانست و زانیاری دەکات. لە دێرزەمانەوە کە گرنگییان بەم ڕۆژە داوە یان بەم بۆنەیە داوە، بەتایبەت نازناوی ئەفەندی بۆ کەسانی ڕۆشنبیر و خاوەن پێگەیەکی زۆری حکوومی و هەروەها کەسایەتی شاری هەولێر بە گشتی و هەروەها لەسەر ئاستی عێراقیشدا، ئەم "ئەفەندی"یە پاشگرێکی زۆر جوان بووە بۆ کەسانی ڕۆشنبیر."

لە نێوان جلوبەرگەکان، دیمەن و گفتوگۆکاندا، چیرۆکی هەندێک لە ئەفەندییەکان وەبیر دەهێنرێنەوە، و ئەوەی کە کۆمەڵگە چۆن مامەڵەی لەگەڵ ئەفەندی دەکرد.

هاووڵاتییەکی بەتەمەن باس لەوەدەکات، "لە سەرەتای ساڵانی شەستەکاندا، فەرمانبەرە دێرینەکان باسیان لە وشەی 'ئەفەندی' دەکرد، یەکێک لەوانە 'ناسح ئەفەندی'ی باوکی شێروان حەیدەری بوو. ماڵی ئێمە لە قەڵا نزیک بوو و دراوسێی ئەوان بووین، کاتێک ڕۆژانە لە فەرمانگە دەگەڕایەوە، باوەڕ بکەن هەمووان؛ لە ئافرەت و منداڵ، بە پەلە دەچوونە ژوورەوە یان لە دوورەوە دەیانگوت: 'ئەوە ناسح ئەفەندی هات'. ناسح ئەفەندی هەمیشە زۆر بە کەشخەیی دەردەکەوت و هەمان ئەو سدارەیەی لەسەر دەکرد؛ بەڕاستی کە دەڕۆیشت خاوەنی هەیبەتێکی تایبەت بوو."

ڕۆژی ئەفەندی یادکردنەوەیەکە، کە ڕۆژێک لە ڕۆژان سدارەی فەیسەڵی ناونیشانی خوێندن، ڕێزگرتن و شارستانییەت بوو.