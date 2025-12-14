24 ملیار و 250ملیۆن دینار خرایە سەر هەژماری وەزارەتی بازرگانی و پیشەسازی

پێش کاتژمێرێک

وەزارەتی بازرگانی و پیشەسازی ئاشکرای دەکات، پارەی گەنمی جووتیاران خرایە سەر هەژماری وەزارەتەکە و دوای تەواوکردنی ڕێککارەکان بەسەر جووتیاران دابەشدەکرێت.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 14ـی کانوونی یەکەمی 2025، وەزارەتی بازرگانی و پیشەسازی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بڵاویکردەوە، قۆناغی سێیەمی پارەی گەنمی جووتیاران خرایە سەر هەژماری وەزارەتی بازرگانی و پیشەسازی.

وەزارەتەکە ئاماژەی بەوە داوە، دوای تەواوکردنی ڕێکارە کارگێرییەکان بەسەر جووتیاران دابەش دەکرێت بەپێی ڕۆژی ڕادەستکردنی گەنمەکانیان.

هەروەها بڕی پارەکە بیست وچوار ملیار و دووسەدوو پەنجا ملیۆن دیارە،

بۆهەر پارێزگایەک بڕەکەی بەم جۆرە دابەشکراوە.

سلێمانی: نۆ ملیارو پێنج سەد ملیۆن

هەولێر: حەوت ملیارو حەوسەدوو پەنجا ملیۆن

دهۆک: حەوت ملیارد .

ئەمساڵ، بڕی 400 هەزار تۆن گەنمی جووتیارانی کوردستان وەرگیرا، بەپێی ئەو پلانەی حکوومەتی عێراق دیاری کردبوو بۆ جووتیارانی هەرێمی کوردستان.