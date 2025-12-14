بە ژمارە، دەزگای خێرخوازیی بارزانی چی بۆ زیانلێکەوتووانی چەمچەماڵ کردووە؟

پێش کاتژمێرێک

دەزگای خێرخوازیی بارزانی بە هەزاران ژەمەخۆراکی گەرم و پێداویستیی زستانە، هاوکاریی زیانلێکەوتووانی لافاوەکەی چەمچەماڵ و دەوروبەری کرد.

دوای ئەو شەپۆلی بارانبارین و لافاوەی کە چەند ناوچەیەکی کوردستانی گرتەوە و بووە هۆی گیانلەدەستدانی چوار هاووڵاتی و زیانێکی زۆری ماددی، دەزگای خێرخوازیی بارزانی (BCF) دەستبەجێ کەوتە هەڵمەتێکی فریاگوزاریی بەرفراوان بۆ بەهاناوەچوونی خێزانە زیانلێکەوتووەکان.

بەپێی ڕاگەیەندراوی دەزگاکە، هەر لە یەکەم ڕۆژەکانی کارەساتەکەوە لە ڕێکەوتەکانی 10، 11 و 12ی کانوونی یەکەمی 2025، تیمەکانی دەزگای خێرخوازیی بارزانی، بە ڕاسپاردەی سەرۆک بارزانی، دەستیان بە دابەشکردنی هاوکارییە مرۆییەکان کرد.

پلانی هەڵمەتەکە سێ قۆناغی لەخۆگرتبوو کە بریتی بوون لە پاککردنەوەی ماڵان لە قوڕ و لیتە، دابینکردنی خۆراکی گەرم، و دابەشکردنی پێداویستییەکانی ناوماڵ.

لە ماوەی ئەو سێ ڕۆژەدا، زیاتر لە شەش هەزار ژەمەخۆراکی گەرم دابەش کراوە، کە بەم شێوەیە بووە:

- چوار هەزار و 800 ژەمەخۆراکی گەرم لە قەزای چەمچەماڵ.

- 900 ژەم لە شارۆچکەی تەکییە.

- 400 ژەم لە شارۆچکەی کەلار.

تیمەکانی فریاگوزاری هەڵمەتێکی فراوانیان لە قەزای چەمچەماڵ و ناحیەی شۆڕش ئەنجامدا بۆ دابینکردنی پێداویستییە سەرەتاییەکانی ژیان، کە بریتی بوون لە:

- جلوبەرگ و پێخەف: سێ هەزار کارتۆن جلوبەرگی زستانە، سێ هەزار بەتانی و هەزار و 600 دۆشەک.

- کەلوپەلی ناوماڵ و پاکوخاوێنی: 500 سێتی چێشتخانە، دوو هەزار پاکەتی پاککردنەوە، هەروەها دوو هەزار سێتی دیکەی پاککەرەوە دواتر دابەشکران.

- ئاوی پاک: تیمەکان 20 تەنکەر ئاویان بۆ پاککردنەوە و شوشتنی 135 خانووی زیانلێکەوتوو بەکارهێناوە و شەش تەنکەر ئاوی خواردنەوە و سێ هەزار بەستە ئاویان دابین کردووە.

- سووتەمەنی و گەرمکەرەوە: بۆ بەرەنگاربوونەوەی سەرما، 25 هەزار لیتر نەوت و 500 سۆبا بەسەر خێزانەکاندا دابەش کراوە.

- خۆراک: هەزار سەبەتەی خۆراکی وشک گەیەنراوەتە دەستی خێزانەکان.

دەزگای خێرخوازیی بارزانی جەختی لەوە کردەوە کە هەتا ئەو کاتەی هاووڵاتییان پێویستیان پێیان بێت، ئەوان لە خزمەتکردن و گەیاندنی هاوکاری بەردەوام دەبن.