ناوەندی هەماهەنگیی قەیرانەکان: قۆناغی فریاگوزاریی کۆتایی هات و فەرەنسا بە تەکنیکی نوێ هاوکاریمان دەکات

پێش کاتژمێرێک

ناوەندی هاوبەشی هەماهەنگیی قەیرانەکان (JCC) ڕایدەگەیەنێت، قۆناغی فریاگوزاری (ئیمێرجنسی) کۆتایی هاتووە و ئێستا لە قۆناغی دابەشکردنی هاوکاریی چڕدان بۆ ئەو خێزانانەی بەتەواوی زیانیان بەرکەوتووە.

لەسەرەتای شەپۆلی بارانبارینەکە، ژووری ئۆپەراسیۆن لە ناوەندی هاوبەشی هەماهەنگیی قەیرانەکان بە بەشداریی نوێنەری وەزارەتە پەیوەندیدارەکان کۆبوونەوەیەکی نائاسایی ڕێکخستبوو و پلانی ڕووبەڕووبوونەوەی هەر ئەگەرێکی نەخوازراو داڕێژرابوو. بەهۆی لێزمەبارانی زۆرەوە، زیان بەر چەند شار و شارۆچکەیەکی هەرێمی کوردستان گەیشت، لەوانە چەمچەماڵ و دەوروبەری.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 14ـی کانوونی یەکەمی 2025، سروە ڕەسووڵ، بەرپرسی ناوەندی هاوبەشی هەماهەنگیی قەیرانەکان لە وەزارەتی ناوخۆ، بە ئەحمەد عەبدولسەمەد، پەیامنێری کوردستان24ـی ڕاگەیاند، "دەتوانین بڵێین لە قۆناغی فریاگوزاریی تەواو بووین، تەنیا ئەوە ماوە خێزانەکان بەتەواوی بگەڕێنەوە سەر ماڵ و حاڵی خۆیان، ئێستا بە شێوەیەکی چڕ هاوکاری دابەش دەکرێت".

ناوبراو سوپاسی هەموو دامودەزگە و ڕێکخراوە خێرخوازییەکانی کرد و ئاماژەی بەوەدا زۆربەیان پێش ڕوودانی کارەساتەکانیش لەگەڵیان لە ئامادەباشیدا بوون. لەنێو ئەو لایەنانە، ناوی دەزگەی خێرخوازیی بارزانی، دەزگەی ڕوانگە، کوردستان فاوندەیشن، دەزگەی حاجی ئیدریس سورچی، مانگی سوور، کۆمپانیای گەلی و قەیوان و چەندان کۆمپانیای دیکەی هێنا.

سروە ڕەسووڵ ئاشکرای کرد، دوێنێ شەممە، 13ـی کانوونی یەکەم، سەردانی کەرکووکیان کردووە و لە نزیکەوە ئاگاداری ڕەوشی هاووڵاتییانی ئەوێ بوون و گوتیشی: "لەوێ خێزانەکان بارودۆخیان خراپە، تەنیا سەبەتەیەکی خۆراکیان پێدرابوو".

بەرپرسی ناوەندی هەماهەنگیی قەیرانەکان ڕایگەیاند، بڕیاریان داوە لەگەڵ دەزگەی خێرخوازیی بارزانی، کوردستان فاوندەیشن و دەزگەی حاجی ئیدریس سورچی لە ڕێگەی بەڕێوەبەرایەتیی کۆچ و کۆچبەران و وەڵامدانەوەی قەیرانەکانی کەرکووک، لە دوو ڕۆژی داهاتوودا پاکێجێکی باشی هاوکاری بگەیەننە گەڕەکی شۆراو و ئەو گەڕەکانەی دیکەی تورکمان و عەرەبەکان لێی نیشتەجێن و بارودۆخیان خراپە.

سەبارەت بە پلانی داهاتوو و ئەگەری دووبارەبوونەوەی شەپۆلی بارانبارین، سروە ڕەسووڵ جەختی کردەوە، ئەوان بەردەوام سەرقاڵی پەرەپێدانی تواناکانی ئامادەکاری و وەڵامدانەوەی قەیرانەکانن. ئاماژەی بەوەش کرد، ئێستا لەگەڵ وڵاتی فەرەنسا خەریکی هێنانی چەندان تەکنیکی نوێن بۆ ئەوەی قۆناغەکانی پێشبینی و ئامادەکاری پێشبخەن.

هەروەها گوتیشی: "شەپۆلێکی بارانبارین بەڕێوەیە، بەڵام بەپێی ڕاپۆرتەکانی بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کەشناسی، تاوەکو ئێستا ئەو مەترسییەی لەسەر هەرێم نییە، بەڵام ئێمە چاودێریی چڕ دەکەین و هەر مەترسییەک هەبێت، بێگومان هەموو لایەنەکان ئاگادار دەکەینەوە و ئامادەکارییەکان دەست پێ دەکەین".

شەپۆلی بارانبارینی بەخوڕ لە ڕۆژانی ڕابردوودا بووە هۆی دروستبوونی لافاو لە چەند ناوچەیەکی هەرێمی کوردستان و کەرکووک. بەپێی ئامارە سەرەتاییەکان، لە چەمچەماڵ زیاتر لە 500 ماڵ و 100 دووکان زیانیان بەرکەوتووە.

بەپێی ڕاپۆرتێکی ناوەندی هاوبەشی هەماهەنگیی قەیرانەکان، لەم لافاوانەی دواییدا 5 کەس لە سەرتاسەری کوردستان گیانیان لەدەستداوە و 19 کەسی دیکەش بریندار بوون، هەروەها زیانێکی ماددیی زۆر بەر هەزاران خانوو، دووکان و پڕۆژەی جۆراوجۆر کەوتووە.