شانۆگەرییەکی کوردی خەڵاتێکی تایبەتی لە بیستەمین فێستیڤاڵی شانۆی کوردی سەقز بەدەستهێنا

پێش کاتژمێرێک

شانۆگەری (شەوێکی لە بیر نەکراو) کە بەرهەمی شانۆکارانی هەڵەبجەیە و لە دەرهێنانی خەڵات نەوزادە، دوای ئەوەی بەشداری لە بیستەمین فێستیڤاڵی شانۆی کوردی سەقز کرد، لەلایەن لیژنەی دادوەری فێستیڤاڵ هەڵبژێردرا بۆ بەشداریکردن لە فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی فەجر کە لە تاران بەڕێوەدەچێت.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 14ی کانوونی یەکەمی 2025، خەڵات نەوزاد دەرهێنەری ئەو شانۆگەرییە، دەربارەی وەرگرتنی خەڵاتەکەیان لە فێستیڤاڵی سەقز، بە کوردستان24ی ڕاگەیاند: پیرۆزبایی لە تەواوی ستافی شانۆگەری "شەوێکی لەبیرنەکراو" و خەڵکی هەڵەبجە دەکەم، بەبۆنەی بەدەستهێنانی ئەو خەڵاتە تایبەتە کەلەلایەن لیژنەی دادوەری بیستەمین فێستیڤاڵی شانۆی سەقز پێمان درا کە ئەویش بەشداریکردنە لە فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی فەجر لە تاران و هیوادارم لەوێش بتوانین خەڵات ببەینەوە.

دەشڵێت: ڕووداوەکانی ناو ئەم نمایشە شانۆیە پەیوەست کراونەتەوە بە زنجیرەیەک ڕووداوگەلێک کە لە چەند دەیەیەکی ڕابردوو ڕوویانداوە، لە گۆشە نیگایەکەوە بڕوانین بۆ ڕووداوەکانی ناو ئەم نمایشە شانۆیە دەبینین نمایشەکە لە ڕێگەیی چاوی ژنێکی شۆڕشگێڕەوە بەدواداچوون دەکات بۆ ململانێی دادپەروەریی تۆڵەسەندنەوە وە بێدەنگی و یادەوەری.

ئاماژەی پێدا، ئەو نمایشە باس لە ژیان و یادگەی ژنە شۆڕش گێڕێک دەکات کە چۆن بوێرانە ڕووبەڕووی سەرکوتکاری دەبێتەوە، وە باس لە سەروەختەکانی ژیان و مەرگ دەکات لە ناو زیندانە تاریکەکاندا، و چۆن بەر زەبری جەستەیی و دەروونی هەتا دەست درێژیش دەبێتەوە، ئەم توندوتیژییە بەردەوامی دەبێت و دوای ئازاد بوونی هەمیشە وێڵە بەدوای بکەران و ئەنجامدەرانی ئەو تاوانەوە کە بەرانبەری کراوە.

هەروەها گوتیشی: شەوێکی لە بیر نەکراو، تێڕامانێکە لەسەر ئەوەی کە دوای دیکتاتۆرییەت دێت، ئەو توندوتیژییە درێژخایەنەی کە دەچێتە ناو یادەوەرییەوە، و ئەو پرسیارە بێکۆتایەی کە چۆن کۆمەڵگایەکی بریندار دەتوانێت دادپەروەری بنیات بنێتەوە، نەک وەک تۆڵەسەندنەوە، بەڵکوو وەک لەدایکبوونەوەی ئەخلاقی خودی مرۆڤایەتی.

جێگای ئاماژەیە، بیستەمین فێستیڤاڵی شانۆی کوردی سەقز ڕۆژی چوارشەممە 10 کانوونی یەکەمی 2025 دەستی پێکرد و بۆ ماوەی چوار ڕۆژ بەردەوام بوو، بیستەمین فێستیڤاڵی شانۆی کوردی سەقز بە بەشداری 13 گرووپی شانۆیی بەڕێوەچوو، کە 7 گرووپی شانۆیی لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان و 6 گرووپ لە باشووری کوردستان تێیدا بەشدار بوون.