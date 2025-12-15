"کاڤین فارم".. هەنگاوێکی گرنگ بەرەو خۆبژێوی لە بەرهەمی سپیاییدا

پێش 40 خولەک

پڕۆژەی "کاڤین فارم" لە پارێزگای دهۆک، یەکێکە لە پڕۆژە ستراتیژییەکانی هەرێمی کوردستان بۆ پەرەپێدانی کەرتی کشتوکاڵ و بەرهەمهێنانی شیرەمەنی. ئەم پڕۆژەیە بە یەکێک لە گەورەترین پڕۆژەکانی بەخێوکردنی مانگا و بەرهەمهێنانی شیرەمەنی لەسەر ئاستی کوردستان و عێراق دادەنرێت.

پڕۆژەکە زیاتر لە 2000 سەر مانگای شیردەری لەخۆگرتووە و ڕۆژانە توانای بەرهەمهێنانی نزیکەی 130 تۆن شیری هەیە. ئەم بەرهەمە لە کارگەیەکی مۆدێرندا دەکرێت بە سپیایی و بەرهەمی دیکەی شیرەمەنی وەک ماست، پەنیر و ماستاو، پاشان دابەشی بازاڕەکانی ناوخۆی هەرێمی کوردستان و عێراق دەکرێت.

ڕەقیب ئەبوبەکر، بەڕێوەبەری پڕۆژەی کاڤین فارم، بە بێوار حلمی، پەیامنێری کوردستان24ـی ڕاگەیاند: "پڕۆژەکەمان پێکدێت لە بەخێوکردنی مانگا، بەرهەمهێنانی ئالیک و دروستکردنی سپیایی، هەموو بەرهەمەکانمان 100% خۆماڵی و سروشتین، لە پڕۆژەکەماندا شیری فرێش، پەنیر، پنیری مۆزارێلا، ماست و ئاوی ماست بەرهەم دەهێنین."

بە گوتەی فیراس سدیق، بەڕێوەبەری سامانی ئاژەڵ لە وەزارەتی کشتوکاڵ، هەرێمی کوردستان ساڵانە پێویستی بە 500 هەزار لیتر شیر هەیە، لە کاتێکدا ئێستا تەنیا 300 هەزار لیتر بەرهەم دەهێنرێت و 200 هەزار لیتر کورتهێنانی هەیە، بۆیە حکوومەتی هەرێمی کوردستان پلانی ستراتیژیی هەیە بۆ پڕکردنەوەی ئەم کورتهێنانە و گەیشتن بە ئاستی خۆبژێوی لە ماوەی چوار ساڵی داهاتوودا.

کابینەی نۆیەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان گرنگییەکی زۆری بە کەرتی کشتوکاڵ و پەرەپێدانی بەرهەمی خۆماڵی داوە. لەم چوارچێوەیەدا، چەندان پڕۆژەی ستراتیژیی لە بواری ئاسایشی خۆراکدا ئەنجامداوە، وەک دروستکردنی سایلۆ، ساردخانە و خانووی پلاستیکی. هەروەها، باجی خستووەتە سەر بەرهەمە هاوردەکراوەکان بۆ پاڵپشتیی بەرهەمی ناوخۆیی.

پڕۆژەی "کاڤین فارم" بەشێکە لەم سیاسەتە و بە بڕی 80 ملیۆن دۆلار لەسەر ڕووبەری 3,000 دۆنم زەوی لە پارێزگای دهۆک دامەزراوە. پڕۆژەکە هەلی کاری بۆ 2,500 کەس ڕەخساندووە.