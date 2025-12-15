شاندی ئیمراڵی لەگەڵ پارتی ئایندە کۆدەبنەوە

پێش دوو کاتژمێر

کۆبوونەوەی شاندی دەم پارتی بۆ ئیمراڵی لەگەڵ جەهەپە دواخرا و بڕیار وایە سبەی سێشەممە لەگەڵ لەگەڵ ئەحمەد داودئۆغڵو، سەرۆکی پارتی ئایندە کۆببنەوە.

ئەمڕۆ دووشەممە، 15ـی کانوونی یەکەمی 2025، بڕیار بوو سبەی سێشەممە شاندی دەم پارتی بۆ ئیمراڵی سەردانی جەهەپە بکات، بەڵام کۆبوونەوەکە دوخرا و میدیای نزیک لە دەم پارتی ڕایگەیاندووە، شاندەکە سبەی کاتژمێر 10ی بەیانی، لەگەڵ ئەحمەد داودئۆغڵو، سەرۆکی پارتی ئایندە کۆدەبنەوە و تاتوێی قۆناغی داهاتووی پرۆسەی ئاشتی دەکەن.

هەروەها شاندی ئیمراڵی هەریەک لە پەروین بوڵدان، بریکاری سەرۆکی پەرلەمانی تورکیا، میدحەت سانجار، پەرلەمانتاری دەم پارتی و فایەق ئۆزگور ئەرۆڵ، پارێزەری ئۆجەلان پێکهاتوون، رۆژی هەینیی گەڕێکی نوێی سەردانی کردنی پارتە سیاسییەکان دەستپێکرد و لەگەڵ پارتی دەڤا کۆبوونەوە.

لەلای خۆیەوە پەروین بوڵدان ئەندامی شاندەکە ڕایگەیاندووە، پرۆسەی ئاشتی گەیشتووەتە قۆناغی زەمینەی یاسایی و بەهۆیەوە لەگەڵ لایەنە سیاسییەکان کۆدەبنەوە و بۆچوون لەبارەی هەنگاوەکانی داهاتووی تایبەت بە پرۆسەکە ئاڵوگۆڕ دەکەن .