سبەی هاوکاریی دارایی هاوپەیمانان بۆ مانگی 11 دابەش دەکرێت

پێش کاتژمێرێک

هاوکاریی دارایی مانگی 11ـی هاوپەیمانان بەسەر هێزەکانی پێشمەرگەدا دابەش دەکرێت.

وەزارەتی پێشمەرگەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە ڕاگەیەنراوێکدا ئاماژەی بەوە داوە، ئەمڕۆ دووشەممە، 15ـی کانوونی یەکەمی 2025، هاوکاریی دارایی هاوپەیمانان بۆ مانگى تشرینی دووەم (11) خرایە سەر هەژماری وەزارەتەکەیان.

بە گوێرەی ڕاگەیەنراوەکە، هەر ئەمڕۆ دووشەممە، لەلایەن بەڕێوەبەرایەتیی گشتىی بودجە و بەرنامەکان (ژمێریاریى سەربازى) دەست کراوە بە ئەنجامدانی ڕێکارە دارایی و ژمێریارییەکان بۆ تەواوکردنی ئامادەکارییەکان و بۆ ئەم مەبەستەش، سبەی سێشەممە، 16ـی کانوونی یەکەم، دەست بە دابەشکردنی هاوکارییەکە دەکرێت.

وەزارەتەکە ئەوەشی خستووەتە ڕوو، لەم مانگەدا، زیاتر لە 97%ـی ئەفسەر و پلەدار و پێشمەرگە لە ڕێگەی پڕۆژەی "هەژماری من' هاوکاریی هاوپەیمانان وەردەگرن، ئەوانەی تریش لە رێگەی سیستەمی بانکییەوە هاوکارییەکان وەردەگرن.