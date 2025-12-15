شاندێکی باڵای کۆمیتەی ناوەندی حزبی شیوعی وڵاتی چین گەیشتنە هەولێر

پێش دوو کاتژمێر

پارێزگای هەولێر ڕایدەگەیەنێت، شاندێکی باڵای کۆمیتەی ناوەندی حزبی شیوعی وڵاتی چین و وەک ڕایگەیاندووە، بڕیارە شاندەکە چەندین دیداری گرنگ لەگەڵ بەرپرسانی باڵای هەرێمی کوردستان ئەنجام بدەن.

ئێوارەی ئەمڕۆ دووشەممە 15ـی کانوونی یەکەمی 2025، ئومێد خۆشناو، پارێزگاری هەولێر و وشیار سیویلی، بەرپرسی پەیوەندیەکانی دەروەی پارتی دیموکراتی کوردستان، لەفڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێر، پێشوازیانکرد لە شاندێکی باڵای کۆمیتەی ناوەندی حزبی شیوعی چین بە سەرۆکایەتی جین شین، جێگری وەزیری دەرەوەی چین.

لە دیدارەکەدا، وێڕای بەخێر هێنانی شاندی میوان، گفتۆگۆ لە بارەی ئەجێندا و ئامانجی سەردانەکەیان کرا و جەخت لە برەودانی زیاتر بە پەیوەندیەکانی نێوان هەریمی کوردستان و وڵاتی چین کرایەوە.

بەپێی ڕاگەیەندراوی پارێزگای هەولێر، بڕیارە شاندە باڵاکەی کۆمیتەی ناوەندی حیزبی شیوعی چین بۆ هەولێر، زنجیرەیەك دیدار و کۆبوونەوەی گرنگ لەگەڵ بەرپرسانی باڵای هەرێمی کوردستان ئەنجامبدەن.