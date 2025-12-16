دیمانەیەكی تایبەتی فیفا لەگەڵ ئەحمەد ئیبراهیم بڵاو دەبێتەوە

ئەحمەد ئیبراهیم: لە خولی قەتەری، سعوودیە، ئیمارات یاریم كردووە، بەڵام هیچ شوێنێك وەكو زاخۆ نییە

پێش کاتژمێرێک

فیدراسیۆنی تۆپی پێی جیهان لەبارەی هاندەرانی یانەی زاخۆ دیمانەیەكی تایبەتی لەگەڵ ئەحمەد ئیبراهیم، جەنگاوەر و كاپتنی یانەی زاخۆ كردووە، بەرگریكارە عێراقییەكەی یانەی زاخۆ رایدەگەیەنێت ئەزموونی چەندان خولی گەورەی هەیە، بەڵام هیچ شوێنێك هێندەی هاندەرنی زاخۆ سەرنجراكێش نییە.

ئەحمەد ئیبراهیم، خاوەنی 118 یاریی نێودەوڵەتی بە درێسی هەڵبژاردەی عێراق لە وەڵامێكی پێگەی فەرمی فیفا رایگەیاند بۆ ماوەی 12 ساڵ ئەزموونی یاریكردنم لە خولی قەتەری، سعوودیە و ئیمارات هەیە، بەڵام هیچ شوێنێك هێندەی هاندەرانی زاخۆ سەرنجراكێش نییە، دەشڵێت: لە هیچ شوێنێك ئەو پشتگیری و جوانی و سەرنجراكێشییەی هاندەرانی زاخۆم نەبینیوە، بەراستی هاندەرانی زاخۆ سەرسوڕهێنەرن، لە هەر یارییەك كاتێك دەڕژێنە نێو یاریگە گوێ بەوە نادەن ئێمە بەرامبەر تیپێكی گەورە یان بچووك دەكەین، ئەوان بەوپەڕی جۆش و خرۆشەوە دێنە نێو یاریگە و هانی تیپەكەیان دەدەن، تەنانەت ئەوكاتانەی لە دەرەوەی یاریگەی خۆمان یاری دەكەین و دەچینە هەولێر و بەغدا و بەسرە هاندەرانمان بەلێشاو یاوەریمان دەكەن بۆ ئەوەی لە دەرەوەی یاریگەی خۆمان هانمان بدەن.

لەبارەی ئەو ساتەی كە هاندەرانی یانەی هەزاران بوكەڵەیان پێش یارییەكەیان بەرامبەر حدوود فڕێدایە نێو یاریگە، ئەحمەد ئیبراهیم دەڵێت: ساتێكی زۆر سەرنجراكێش و نائاسایی بوو، پاڵپشتێكی مرۆڤیی گەورە بوو بۆ ئەو منداڵانەی تووشی نەخۆشی دەگمەن بوونە، بەتایبەتی لەم هەرێمە كە منداڵی نەخۆش زۆرن و پێویستیان بە پاڵپشتی دارایی و مەعنەوی هەیە.

كاپتنی یانەی زاخۆ لە وەڵامێكی پێگەی فەرمی فیفا رایگەیاند هاندەراتی زاخۆ بەردەوام چالاكی جۆراوجۆر و سەرنجراكێش دەكەن، زۆرجار دەچنە قوتابخانەكان و یاریمەتی منداڵانی بێسەرپەرشت دەدەن و خواردن و دەرمانیان بەسەردا دابەش دەكەن.

ئەحمەد ئیبراهیمی تەمەن 33 ساڵ، دەشڵێت: زاخۆ، شارێكی بچووكە، بەڵام دڵی هاندەران زۆر گەورە و رێزدارە، زۆربەباشی رێز لە یاریزانان و ركابەرانی میوان دەگرن، من ئەم قسانە لەبەرئەوە ناڵێم كە لەو یانەیە یاریی دەكەم، لەراستیدا هیچ شوێنێك وەكو زاخۆ نییە، ئەوان شێتی تۆپی پێن، تامەزرۆن بۆ یارمەتیدانی خەڵك، دەمەوێت هەمووان بێنە زاخۆ و ئەم هاندەرانە ببینن.