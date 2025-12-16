کەشناسیی هەرێم: ئەمشەو باران و بەفر دەبارێت
بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانیی هەرێمی کوردستان پێشبینییەکانی بۆ کەشوهەوای ئەمشەو و سبەی بڵاوکردەوە و ڕایگەیاند، گۆڕانکاری لە کەشوهەوادا ڕوودەدات.
بەگوێرەی ڕاپۆرتەکەی کەشناسی، ئەمشەو ئاسمانی هەرێم بەگشتی لە نێوان نیمچە هەور بۆ هەوری تەواو دەبێت. لە سنووری پارێزگای دهۆک بارانبارین دەبێت و لە ناوچە شاخاوییە سنوورییەکانیش بەفر دەبارێت. هاوکات لە سنووری پارێزگای هەولێر، بەتایبەتی لە بەشەکانی باشوور، تەمێکی کەم دەبێت و لە ناوچە شاخاوییە سنوورییەکانیش ئەگەری بەفرێکی کەم هەیە.
سەبارەت بە کەشوهەوای سبەی چوارشەممە، 17ـی کانوونی یەکەمی 2025، کەشناسی ئاماژەی بەوە داوە کە ئاسمان نیمچە هەور دەبێت و لە کاتەکانی بەرەبەیانی زوودا لە ناوچە شاخاوییە سنوورییەکانی پارێزگای هەولێر بەفرێکی کەم دەبارێت. هەروەها لە درەنگانی شەوی چوارشەممەدا، دیاردەی تەم لە ناوچەکانی گەرمیان (کەلار، کفری، خانەقین و دووزخورماتوو) دروست دەبێت.
لەبارەی پلەکانی گەرماوە، پێشبینی دەکرێت بەرزترین پلەی گەرمی (1 بۆ 2) پلەی سیلیزی بەرزبێتەوە، بەڵام نزمترین پلەکانی گەرما بەردەوام ڕوو لە دابەزین دەکەن و (1 بۆ 2) پلە نزم دەبنەوە، واتە شەوان ساردتر دەبێت.
مەودای بینینی ئاسۆیی لە کاتژمێر 6:00ی ئێوارەی ئەمڕۆ بەم شێوەیە بووە:
هەولێر: 5 کم
پیرمام: 10 کم
شەمامک: 6 کم
دهۆک: 9 کم
زاخۆ: 7 کم
سلێمانی: 10 کم
چەمچەماڵ: 10 کم