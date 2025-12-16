بەرپرسی سندووقی نەتەوە یەکگرتووەکان: هەرێمی کوردستان سەرژمێریی بە سەرکەوتوویی ئەنجام دا

پێش کاتژمێرێک

بەرپرسی سندووقی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ پەرەپێدان (UNFPA) لە هەرێمی کوردستان ڕایدەگەیەنێت، حکوومەتی هەرێمی کوردستان سەرەڕای بوونی ئاستەنگ و ئاڵنگارییەکان، توانیویەتی پرۆسەی سەرژمێریی گشتی بە شێوەیەکی سەرکەوتوو بەڕێوە ببات.

سێشەممە 16ـی کانوونی یەکەمی 2025، گاریک هایراپەتیان، بەرپرسی سندووقی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ پەرەپێدان لە هەرێمی کوردستان، ستایشی هەوڵەکانی حکوومەتی هەرێمی کرد و ڕایگەیاند: سەرژمێری تەنیا کۆکردنەوەی ژمارە نییە، بەڵکوو نەخشەڕێگایەکە بۆ دەستنیشانکردنی وردی پێداویستییەکانی خەڵک و زەمینەسازییە بۆ دابەشکردنی داهات بە شێوەیەکی دادپەروەرانە.

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا، هایراپەتیان سەرنجی خستە سەر پێکهاتەی دانیشتووانی هەرێم و ئاماژەی بەوە دا، بوونی ڕێژەیەکی زۆری گەنجان خاڵی بەهێزی هەرێمەکەیە. گوتی: گەنجانی هەرێمی کوردستان زۆرن و ئەوانە گەورەترین سامان و سەرمایەی ئەم گەلەن، بەڵام گرنگە پلانێکی تۆکمە هەبێت بۆ ئەوەی بزانرێت چۆن لە داهاتوودا سوود لە وزە و توانایان وەردەگیرێت.

ناوبراو ئامادەیی نەتەوە یەکگرتووەکانیشی دەربڕی بۆ هاوکاریکردنی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە داڕشتنی سیستەم و پلانی ستراتیژی بۆ داهاتوو، چونکە بە بڕوای ئەو وەبەرهێنان لە پرۆسەی سەرژمێریدا، لە ڕاستیدا وەبەرهێنانە لە داهاتووی هەرێمی کوردستان.