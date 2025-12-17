چوارەمین پێشانگەی کشتوکاڵ و پیشەسازیی خۆراک لە سلێمانی بەڕێوە دەچێت

پێش کاتژمێرێک

بە بەشداریی زیاتر لە سەد کۆمپانیای ناوخۆ و بیانیی پێشانگەی کشتوکاڵ و پیشەسازیی خۆراک لە سلێمانی کرایەوە.

نەوزاد غەفوور، سەرۆکی ژووری بازرگانیی و پیشەسازیی سلێمانی، بە کوردستان24ی ڕاگەیاند، نزیکەی سەد کۆمپانیا و کارگە و وەبەرهێنەر لە پێشانگەی کشتوکاڵ و پیشەسازیی خۆراکی سلێمانی بەشدارییان کردووە، کۆمپانیاکان لە شارەکانی دیکەی عێراق و 10 وڵاتی دەرەوە هاتوون.

سەرۆکی ژووری بازرگانیی و پیشەسازیی سلێمانی ئاماژەشی دا "ئەم پێشانگەیە گرنگیی خۆی هەیە و دەرفەتێکە بۆ ناساندنی بەرهەمە نێوخۆکان و ئاشناکردنی کارگە و وەبەرهێنەرەکانمانە بە تەکنەلۆجیای نوێی کشتوکاڵ و پیشەسازی خۆراک."

نەوزاد غەفوور، جەختیشی کردەوە، ئەوان وەکو ژووری بازرگانیی و پیشەسازیی سلێمانی، هانی ئەوە دەدەن پەرە بە بەرهەمی ناوخۆی هەرێمی کوردستاندا بدەین نەک تەنیا هاوردەکردن و گەشبینین بە کەمکردنەوەی هاوردە و زیادکردنی بەرهەمی ناوخۆ.

هەروەها نەوزاد غەفوور گوتیشی، ئەم پێشانگەیە زیاتر تایبەتە بە بازرگانان و خاوەنکارەکان، بەڵام بێگومان هاووڵاتی ئاساییش دەتوانێت سەردانی پێشانگەکە بکات چونکە بەکاربەر هەر هاووڵاتییە.