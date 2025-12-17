گۆڕانكاری گەورە لە یانەی نەورۆز بەڕێوەیە

ناسنامەی یاریزانە نوێیەكانی نەورۆز ئاشكرا دەبن

پێش دوو کاتژمێر

یانەی نەورۆز بە راهێنەرایەتی وەلی كەریم سەرقاڵی چارەسەركردنی ئەو درز و لاوازییە كە لە پێكهاتەكەی یانەكەدا دروست بوو.، بەتایبەتی لە هێڵەكانی بەرگری و هێرشبەر، لەم پێناوەدا گۆڕانكاری گەورە لە یانە سورپۆشەكانی سلێمانی بەڕێوەیە، پێشبینی كراوە یانەكە دەستبەرداری هەموو یاریزانە پیشەگەرەكان بێت و ناسنامەی بەشێك لەو یاریزانانەش كەوتووەتە دەست كوردستان24 كە یانەكە گەیشتووەتە رێككەوتن لەگەڵیان.

نەورۆز ئەم وەرزە لەگەڵ یاسین ئاراسی راهێنەرە كوردەكەی باكووری كوردستان هاتە نێو ركابەرییەكانی خولی ئەستێرەكانی عێراق، بەڵام ئەم راهێنەرە بە دۆخێكی ناسەقامگیری دارایی تێپەڕی و لە كۆی 5 یاری، 4 دۆڕان و بردنەوەیەكی بەدەستهێنا و لە پۆستەكەی دوورخرایەوە و وەلی كەریم شوێنەكەی گرتەوە.

نەورۆز دوایین دوو یاریی لەژێر سەرپەرشتی وەلی كەریم بەرامبەر یانەكانی هەولێر و زەورا دۆڕاندووە و یانەكە لەم وەرزە تەنیا 7 گۆڵی كردووە و خاوەنی سێیەمین خراپترین هێڵی هێرشبەرە لەم وەرزە، هاوكات 16 گۆڵیشی لێكراوە و خراپترین ئاماری لەم وەرزە لە هێڵی بەرگری هەیە.

لە ماوەی وەستانی خولی ئەستێرەكانی عێراق، نەورۆز هەوڵەكانی چڕكردووەتەوە بۆ ئەوەی بەشێك لە كێشەكانی چارەسەر بكات، بەنیازە دەستبەرداری سەرجەم یاریزانە پیشەگەرەكانی بێت و رەنگە تەنیا ماڕادۆنا بمێنێتەوە، بەڵام بەهۆی ئەوەی یاریزانە پیشەگەرەكان گرێبەستەكانیان تا كۆتایی ئەم وەرزەیە یانەكە رووبەڕووی سەختییەكی زۆر بووەتەوە.

هێڵی بەرگری

بەگوێرەی ئەو زانیارییانەی دەست كوردستان24 كەوتووە، نەورۆز دەستبەرداری هەردوو یاریزانە پیشەگەرەكەی دڵی بەرگری دەبێت، بۆ شوێنی ئەو دوو یاریزانە نەورۆز بەڕێژەیەكی زۆر لەگەڵ جێفەرسۆن باهیای دڵی بەرگریكاری بەرازیلی تەمەن 33 ساڵ نزیك بووەتەوە، ئەم یاریزانە دوای وەرزێك نوێ لە خولی ئەستێرەكانی عێراق بە درێسی یانەی گەرمە، سەرەتای هەفتە لەمەوبەر ماڵئاوایی لە یانەی گەرمە كرد، پێشتر ئەو یاریزانە یاریی لە خولی بەرازیلی و پۆرتوگالیش كردووە.

لە لایەكی دیكەوە نەورۆز لەگەڵ عەباس بەدیعی بەرگریكاری 25 ساڵی یانەی نەفتی بەسرە گەیشتووەتە رێككەوتن و تەنیا راگەیاندی فەرمی ماوە، ئەم یاریزانە كاپتنی هەڵبژاردەی ئۆڵمپی و لاوانی عێراق بووە.

هێڵی هێرشبەر

كوردستان24 زانیاری ئەوەی دەستكەوتووە نەورۆز لەگەڵ حوسام مالیكی هێرشبەری تەمەن 30 ساڵی یانەی نەفتی بەسرە گەیشتووە رێككەوتن، لە لایەكی دیكەیشەوە نەورۆز لە گفتوگۆی چڕدایە بۆ ئەوەی ئیبراهیم تۆمیۆی هێرشبەری نێجیری لە یانەی زەورا بگەڕێنێتەوە، بەوپێیەی پێشتر وەلی كەریم لە وەرزی 2023 ـ 2024 ئەو یاریزانەی لە خولی تایلەندییەوە بۆ نەورۆز گواستەوە.

بەگوێرەی سەرچاوەیەكی تایبەت بە كوردستان24، مەروان حوسێن زۆر نزیكە لە جێهێشتنی یانەی نەورۆز، ئەو یاریزانە یەكێكە لە ئامانجەكانی یانەی زاخۆ بۆ گواستنەوەی زستانە.

نەورۆز لە گەڕی هەشتەمی خولی ئەستێرەكانی عێراق رۆژی دووشەممەی داهاتوو میوانداریی ئەمانەی بەغدا دەكات، حەسەن عاشوور بەرگریكاری نوێی یانەی نەورۆز بە فەرمی ناوی بۆ بەشداریكردن لە خولی ئەستێرەكانی عێراق لەگەڵ یانەی نەورۆز تۆماركراوە و دەتوانێت بۆ یاریی داهاتوو یەكەمین یاریی لەم وەرزە بە درێسی سوورپۆشەكانی سلێمانی بكات.