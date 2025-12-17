سەفین دزەیی: دەرفەتێکی باش هاتووەتە پێش بۆ پێکهێنانی کابینەی نوێ

پێش کاتژمێرێک

بەرپرسی فەرمانگەی پەیوەندییەکانی دەرەوەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان جەخت لەوە دەکاتەوە، دوای کۆبوونەوەی نێوان پارتی و یەکێتیی دەرفەتێکی باش هاتووەتە پێش بۆ پێکهێنانی کابینەی نوێ.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 17ـی کانوونی یەکەمی 2025، سەفین دزەیی، بەرپرسی فەرمانگەی پەیوەندییەکانی دەرەوەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، ڕایگەیاند: بەداخەوە دوای 14 مانگ تاوەکوو ئێستا کابینەی نوێی حکوومەتی هەرێمی کوردستان پێکنەهاتووە.

هەروەها ڕایگەیاند: نێردە دیبلۆماسییەکان جەخت لە پێکهێنانی کابینەیەکی نوێی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەکەنەوە، چونکە لەگەڵ پێکهێنانی کابینەی نوێ ژمارەیەک پرۆژەی چاکسازی ئابووری و سەربازی دەبێت، بەتایبەتی کە هەندێک لە وڵاتان هاوکارن لە یەکخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە.

سەفین دزەیی گوتیشی: دوای کۆبوونەوەی دوێنێ سێشەممە، لەنێوان پارتی و یەکێتیی، دەرفەتێکی باش لە پێشە بۆ پێکهێنانی کابینەی نوێ.