سیاسی

لە زیقار قەیرانی دارایی مەترسی لەسەر کەرتی تەندروستیی دروست کردووە

رۆژهەڵاتی ناوەڕاست ڕێککەوتنی ئیسرائیل و حەماس

ئەحمەد خەفاجی، سەرۆکی لیژنەی تەندروستیی لە ئەنجوومەنی پارێزگای زیقار ڕایگەیاند؛ پەسەندنەکردنی خشتەکانی بودجە و دابیننەکردنی شایستە داراییەکان بۆ کەرتی تەندروستیی پارێزگاکە، قەیرانێکی ڕاستەقینەی لێکەوتووەتەوە و بووەتە هۆی کەمیی دەرمان و پێداویستیی پزیشکی لە چەندان دامەزراوەی تەندروستیدا.

خەفاجی ڕاگەیاندووە: "لە ئێستادا زۆرێک لە دامەزراوە تەندروستییەکان بەدەست کەمیی دەرمان و پێداویستییە پزیشکییەکانەوە گرفتارن، ئەمەش ڕاستەوخۆ کاریگەریی کردووەتە سەر ئاستی ئەو خزمەتگوزارییە تەندروستییانەی پێشکەش بە هاووڵاتییان دەکرێن."

سەرۆکی لیژنەی تەندروستیی لە پارێزگاکە داوای لە نووسینگەی سەرۆک وەزیران و هەردوو وەزارەتی دارایی و تەندروستیی فیدراڵ کرد، پەلە بکەن لە خەرجکردنی بودجەی پێویست بۆ پاڵپشتیکردنی بەڕێوەبەرایەتیی تەندروستیی زیقار و چارەسەرکردنی ئەو کەموکوڕییانەی هەن.

سەبارەت بە لێپرسینەوەش لە ڕەشید نەجم، بەڕێوەبەری گشتیی تەندروستیی زیقار، خەفاجی ڕوونیکردەوە: "لیژنەی تەندروستیی ئەنجوومەنی پارێزگا خۆی لە پرۆسەی لێپرسینەوەکە بەدوور دەگرێت و پێداچوونەوە بە پرسیارەکانی تایبەت بە لێپرسینەوەکەدا دەکات؛ ئەگەر کەمتەرخەمی سەلمێنرا، ئەوا لیژنەکە پاڵپشتی لە لێپرسینەوە لە لایەنی بەرپرسیار دەکات، بەڵام ئەگەر هیچ کەمتەرخەمییەک نەسەلمێنرێت، ئەوا لیژنەکە لایەنگری دادپەروەری دەکات."

 
 
لاڤین عومەر ,
Fly Erbil Advertisment | فلاي اربيل