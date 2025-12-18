بڵاوبوونەوەی هەواڵی 'کودەتا لەفەرەنسا' کۆشکی ئێلیزێ دەهەژێنێت

پێش 16 خولەک

بڵاوبوونەوەی ڤیدیۆیەکی ساختە لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان کە بانگەشەی روودانی کودەتای سەربازی و لابردنی ئیمانوێل ماکرۆن، سەرۆکی فەرەنسا دەکات، توڕەیی توندی کۆشکی ئێلیزێی لێکەوتەوە و بووە هۆی دروستبوونی مشتومڕێکی گەورە لە ناوخۆ و دەرەوەی فەرەنسادا.

ناوەڕۆکی ڤیدیۆکە و کاردانەوەکان

ڤیدیۆکە کە لە هەفتەی ڕابردووەوە بڵاوبووەتەوە و ملیۆنان بینەری هەبووە، خانمە پەیامنێرێک نیشان دەدات بە مایکرۆفۆنێکەوە کە لۆگۆی "Live 24"ی لەسەرە و لە شەقامەکانی پاریسەوە ڕادەگەیەنێت گوایە "بەرپرسێکی سەربازیی نەناسراو کودەتای کردووە و ئەگەری رووخانی ماکرۆن هەیە". ئەم ڤیدیۆیە لە کاتێکدایە کە فەرەنسا بەدەست خۆپیشاندان و قەیرانی جووتیارانەوە دەناڵێنێت.

پەیوەندی سەرۆکێکی ئەفریقی بە ماکرۆنەوە

ئیمانوێل ماکرۆن، لە میانی سەردانێکیدا بۆ شاری مارسیلیا و لە دیدارێکدا لەگەڵ ڕۆژنامەی "لا پرۆڤانس"، بە توندی وەڵامی ئەو دەنگۆیانەی دایەوە و ئاشکرای کرد کە بابەتەکە سنووری فەرەنسای تێپەڕاندووە.

ماکرۆن گوتی: "لە دەرەوەی وڵات و بە دیاریکراوی لەلایەن یەکێک لە سەرۆکە هاوکارەکانم لە ئەفریقا، نامەیەکم لە فەیسبووکەوە پێگەیشت کە دەڵێت: "بەڕێز سەرۆک، چی لای ئێوە ڕوودەدات؟ من زۆر نیگەرانم."

مێتا ڕەتیدەکاتەوە ڤیدیۆکە لاببات

سەرەڕای مەترسییەکان و داواکاری فەرمی بەرپرسانی فەرەنسا بۆ لابردنی ئەو ڤیدیۆیە، بەڵام کۆمپانیای مێتا (خاوەنی فەیسبووک) داواکەی ڕەتکردووەتەوە و ڕایگەیاندووە: "ئەم ناوەڕۆکە پێچەوانەی یاساکانی بەکارهێنانی ئێمە نییە".

ماکرۆن لە وەڵامی هەڵوێستەکەی فەیسبووکدا هێرشی توندی کردە سەر ئەو پلاتفۆرمانە و گوتی: "ئەو خەڵکانە گاڵتە بە ئێمە و گفتوگۆی گشتی و سەروەری دیموکراسییەکان دەکەن، بەمەش ئێمە دەخەنە مەترسییەوە."