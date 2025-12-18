دانیشتوانی سەرپێلی زەهاو هاوخەم و پشتیوانی زیانلێکەوتووانی لافاوەکەی چەمچەماڵن

پێش 3 کاتژمێر

لە شارۆچکەی سەرپێڵی زەهاوی سەر بە پارێزگای کرماشانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان، کەمپینێکی هاوکاری بۆ زیانلێکەوتووانی لافاوەکەی چەمچەماڵ و تەکیە و شۆڕش ساز کراوە.

هیوا پاڵانی، ڕێکخەری کەمپین، بە کوردستان24ـی گوت: ئێمە بۆ دەربڕینی هاودەردی و کۆکردنەوەی هاوکاری بۆ برا و خوشکانمان لە چەمچەماڵ و تەکییە و شۆڕش ئەم کەمپینەمان ساز کردووە؛ هەرچەند ڕەنگە هاوکارییەکانمان هێندە زۆر نەبێت، بەڵام نیشانەی ئەوەیە ئێمە، بە پشتیوانیی خوا، تا دوا دڵۆپەی خوێنمان هاوخەم و پەنا و پشتی ئێوەین.

هاووڵاتییانی شاری سەرپێڵی زەهاوی وێڕای دەربڕینی هاوخەمیی خۆیان بۆ خەڵکی چەمچەماڵ و ئەو ناوچانەی بەهۆی لافاوەکەوە تووشی زیان بوون، دەڵێن، وەکوو بەشێک لە نەتەوەی کورد هەستیان بە بەرپرسیاریەتی کردووە و سەرباری خراپیی دۆخی ئابووریی ناچەکانیان ڕێکخستنی ئەم کەمپینەیان بە ئەرکی خۆیان زانیوە.

قانع ئەلیاسی، هاووڵاتی، دەڵێت: هەرچەند باری ئابووریی خەڵکی ئێرە باش نییە؛ بەڵام ئەوەندی بۆمان بکرێت هاوکاریی بۆ لێقەوماوانی چەمچەماڵ کۆ دەکەینەوە، چونکە ئەوان کوردن و ئێمەش وەکو کورد خۆمان بە هاوبەشی خەم و ئازارەکانیان دەزانین.

فەهیمە سەعیدیتەبار، هاووڵاتی، گوتی: فرە بەو کارەساتە و ناڕەحەت و خەمبار بووین، بۆیە خەڵکی سەرپێل ئەوەندی بۆیان بکرێت، هاوکاری و یارمەتی بۆ زیانلێکەوتووانی لافاوەکە کۆ دەکەنەوە.

تا ئێستا زیاتر لە چوار ملیۆن دیناری عێراقی کۆ کراوەتەوە و کەمپینەکە، تا کۆتاییی ئەم هەفتەیەش بەردەوام دەبێت.