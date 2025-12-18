مەترسیی بەکارهێنانی سەرژمێری بۆ مەرامی سیاسی دێتە ئاراوە

پێش دوو کاتژمێر

دواهەمین سەرژمێری بووە کێشەیەکی دیکەی نێوان هەولێر و بەغدا، ئەوەی هەرێمی کوردستان لێی دەترسا، خەریکە ڕوو دەدات، کە سەرژمێری بۆ مەرامی سیاسی بەکاربهێنرێت، چونکە ئێستا بەغدا ئەو مەرجانەی جێبەجێ نەکردووە کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان داوای کردبوون.

داوا لە لایەنە سیاسییەکان دەکرێت جێبەجێکردنی مەرجەکانی تایبەت بە سەرژمێری بکرێتە بەشێک لە پاکێجی گفتوگۆکانی پێکهێنانی کابینەی نوێی حکومەتی عێراق.

مەترسی بەکارهێنانی مەرامی سیاسی لە سەرژمێری لای پارتی دیموکراتی کوردستان هێڵی سوورە و جگە لە پەرلەمان، لە گفتوگۆکانی پێکهێنانی حکوومەتیش بەشێکی دانوستانەکان دەبن.

دانا عەبدولغەفار، کاندیدی دەرچووی پارتی بۆ پەرلەمانی عێراق بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند، کۆمەڵێک ڕەهەندی مەترسیداری هەیە، خەڵک متمانەی بە ئامار نامێنێ وەک هەمیشە، دامەزراوەکانی دەوڵەت دەکەونە ژێر پرسیارەوە، خەڵک متمانەی پێ نامێنێ. ئێمە لە ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق دوای دەستبەکاربوونمان هەوڵ دەدەین کە ڕێگرییەک بکەین و لە ڕووی یاسایی و تەشریعییەوە هەوڵی جیدیمان دەبێ بۆ ڕێگریکردن لەم بابەتە.

گوتیشی، ئەم بابەتە دەبێتە بابەتی گفتوگۆی پێکهێنانی حکوومەت و بابەتێکی گەرم دەبێت، چونکە بەڕاستی کاریگەری فرەڕەهەند و فرەلایەنی دەبێت لەسەر کۆی پرۆسەی سیاسیی عێراقی و هەروەها دابەشکردنی پۆست و دابەشکردنی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق و تەنانەت لە دیاریکردنی بەشە بودجەی پارێزگا و هەرێمی کوردستانیش، چونکە لەسەر بنەمای ئەو ئامارە دەبێ کە لە2024 ئەنجامدراوە.

زیاتر لە ساڵێکە سەرژمێری لە عێراق و هەرێمی کوردستان ئەنجامدراوە، بەڵام عێراق ئەو مەرجانەی جێبەجێ نەکردووە کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان داوای کردبوون. ئەمەش بووەتە مەترسی بۆ هەرێمی کوردستان و ناوچە کوردستانییەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێمی کوردستان.

یەکێک لەو مەرجانەش دامەزراندنی داتاسەنتەری هەرێمی کوردستانە کە هاوشێوەی بەغدا مامەڵەی لەگەڵ بکرێت، گومان هەیە دەستکاری داتاکان بکرێت.

یەکێکی دیکە لە مەرجەکان بۆ ناوچە کوردستانییەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێمی کوردستانە، داوا دەکرێت لایەنە کوردستانییەکان بە یەکگرتوویی ڕووبەڕووی ئەو مەترسییانە ببنەوە، ڕێگە نەدرێت بۆ مەرامی سیاسی بەکاربهێنرێت.

سامیە خالید، شارەزای بواری ئامار دەڵێت، مەبەستێکی تایبەتی لەو بابەتەدا هەیە. ئێستاش هەندێک ناوچە هەیە لە چوارچێوەی هەرێمی کوردستان لادراوە، ئەو سەرژمێرییە کە کرا، دەبوایە بەلایەنی کەمەوە ئەو ناوچانە لە هەرێمی کوردستان هەژمار بکرایە و تۆمار بکرایەتەوە.

لایەنە سیاسییەکان هەموویان ئەگەر یەکدەست بن، لە یەکگرتندا زۆر شت دێتە کایەوە. ئەگەر ئێمە لە هەرێمی کوردستان لایەنە سیاسییەکان هەموو یەکدەست بین، بێگومان بردنەوە مسۆگەرە لەو بابەتەدا.

بەپێی ڕێککەوتنی هەولێر و بەغدا ئەنجامدانی سەرژمێری بۆ گەشەپێدانی عێراق و هەرێمی کوردستانە، بەڵام بەهۆی جێبەجێ نەکردنی مەرجەکانی هەرێمی کوردستان، مەترسی هەیە ئەو پرسە بۆ مەرامی سیاسی بەکاربهێنرێت.

مەترسی بەکارهێنانی سەرژمێری بۆ مەرامی سیاسی کاریگەری خراپی دەبێت لەسەر دۆخی ناوچە کوردستانییەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێمی کوردستان، پسپۆڕانی بواری ئاماریش ڕایدەگەیەنن دەبێت ڕێگری بکرێت لە هەندێ مەرامی سیاسیی لایەنی عێراقی. داواش دەکرێت دەبێت ئامانجەکانی سەرژمێری بەپێی ڕێککەوتنی هەولێر و بەغدا بەکاربهێنرێن.



