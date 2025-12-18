لە سلێمانی پزیشکان پولێکی دۆمینە لە گەدەی مێرمنداڵێک دەردەهێنن

پێش دوو کاتژمێر

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 18ـی کانوونی یەکەمی 2025، لە ڕاگەیەندراوێکدا بەڕێوبەرایەتی گشتیی تەندروستیی سلێمانی ڕایگەیاند؛ لە نەخۆشخانەی کۆئەندامی هەرس و جگەری فێرکاری لە شاری سلێمانی پزیشکان پولێکی دۆمینەیان لە گەدەی مێرمنداڵێک دەرهێناوە.

ڕاشیگەیاند؛ تیمێکی پێشکەوتووی هەناوبینی کە پێکهاتبوون لە پزیشکانی پسپۆڕی هەناوبینی و پزیشکی بێهۆشکاری پەرستارانی تایبەتمەندی هەناوبینی و یاریدەدەرانی بێهۆشکار دوای هەوڵێکی زۆر، توانیویانە پولێکی دۆمینە کە لە لایەن مێرمنداڵەکەوە قوتدرابوو و لە گەدەیدا دەربهێنن