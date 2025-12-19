سەدرەدین قوبانجی: ئاهەنگێڕانی سەری ساڵ حەرامە

پێش کاتژمێرێک

پێشنوێژ و وتاربێژی نەجەف، سەدرەدین قوبانچی، ڕایگەیاند، پێویستە لە کاتی ئاهەنگەکانی سەری ساڵی زایینیدا، بەها ئیسلامییەکان بپارێزرێت، ئاماژەی بەوەشکرد، ئەم ئاهەنگانە ئەگەر لە چوارچێوەی بانگەشەکردن بۆ غەیری ئیسلام بن، ئەوا قەدەغەیە واتە 'حەرام'ـن.

سەید سەدرەدین قوبانجی، پێشنوێژ و وتاربێژی نەجەف، لە وتاری هەینیدا چەند پرسێکی گرنگی ناوخۆیی و نێودەوڵەتی وروژاند، لەوانە پرسی ئاهەنگەکانی سەری ساڵ، بێڕێزیکردن بە قورئان لە ئەمەریکا و کۆتاییهاتنی ئەرکی نەتەوە یەکگرتووەکان لە عێراق.

قوبانچی لە وتارەکەیدا جەختی لەوە کردەوە، کە پێویستە هاووڵاتیان لە کاتی ئاهەنگگێڕان بەبۆنەی سەری ساڵی نوێوە، پابەندی بەها ئیسلامییەکان بن. ئاماژەی بەوەشکرد، بەپێی فەتوای زانایانی ئایینی، ئەگەر ئاهەنگەکان ببنە هۆی بانگەشەکردن بۆ ئایینی تر جگە لە ئیسلام، ئەوا "حەرامە". لەهەمان کاتدا، پیرۆزبایی خۆی ئاراستەی مەسیحییەکانی عێراق و جیهان کرد بەبۆنەی ئەم جەژنەوە.

سەبارەت بە بارودۆخی ناوخۆی عێراق، ئیمام جومعەی نەجەف کۆتاییهاتنی ئەرکی نەتەوە یەکگرتووەکانی لە عێراق بە "وەرچەرخانێکی گرنگ" وەسف کرد و ڕایگەیاند، ئەم هەنگاوە بەڵگەیە بۆ سەقامگیری ئەمنی و سیاسی و کۆتاییهاتنی سەردەمی ململانێ مەزهەبی و دابەشکردنی وڵات.

لە بەشێکی تری وتارەکەیدا، قوبانجی بە توندی سەرکۆنەی بێڕێزیکردن بە قورئانی پیرۆزی کرد لەلایەن کاندیدێکی کۆنگرێسی ئەمەریکاوە و گوتی: "ئەمە نیشانەی شکستی شارستانی ڕۆژئاوایە".

هەروەها هێرشەکەی سەر ڕێوەڕەسمێکی جووەکانی لە ئوسترالیا ئیدانە کرد و ستایشی ئازایەتی گەنجێکی موسڵمانی کرد بە ناوی (ئەحمەد ئەلئەحمەد) کە ڕووبەڕووی هێرشبەرەکان بووەتەوە، و ئەمەی بە نموونەی ڕەوشتی بەرزی ئیسلام ناوبرد.