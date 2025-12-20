وەزارەتی کاری عێراق: سەدان هەزار خێزان بە نایاسایی مووچەی چاودێریی کۆمەڵایەتی وەردەگرن

پێش کاتژمێرێک

وەزارەتی کاری عێراق ئاشکرایکرد، 380 هەزار خێزان بە"نایاسایی" مووچەی چاودێریی کۆمەڵایەتی وەردەگرن و زیاتر لە 14 هەزار کەسیش سەرەڕای ئەوەی باری داراییان باشە، بەڵام مووچەی چاودێری کۆمەڵایەتی وەردەگرن

وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتیی عێراق تەواوکردنی بەستنەوەی تۆڕی ئەلیکترۆنی لەگەڵ سێ وەزارەت و چەندین بانک ڕاگەیاند، بەو هۆیەوە توانیویانە زیاتر لە 380 هەزار خێزان ئاشکرا بکەن کە سەرپێچیکارن و بە نایاسایی مووچەی چاودێریی کۆمەڵایەتی وەردەگرن. جەختیشی کردەوە، 14 هەزار و 562 کەسیان لە کەرتی تایبەت یان ئەو کەسانەن کە باری داراییان باشە.

حەسەن خەوام، گوتەبێژی وەزارەتی کاروکاروباری کۆمەڵایەتی بە ئاژانسی هەواڵی فەرمی عێراقی ڕاگەیاند، وەزارەتەکەیان یەکەم وەزارەتە کە کاری لەسەر بە ئەلیکترۆنیکردن کردووە و ئێستا تۆڕەکەیان بەستراوەتەوە بە هەریەک لە وەزارەتەکانی خوێندنی باڵا، پەروەردە، تەندروستی (بەشی مردووان) و بانکەکانەوە.

گوتەبێژەکە ڕوونی کردەوە، لە ڕێگەی پرۆسەی بەراوردکردنی داتاکانـەوە توانیویانە ژمارەیەکی زۆر لەو کەسانە بدۆزینەوە کە شایستەی مووچەکە نین و بۆیان دەرکەوتووە لەو خێزانانەدا تێیدایە، سەرۆک خێزان مووچەی فەرمانبەری هەیە، یان هاوژینەکەی خانەنشینە، یان گرێبەستی هەیە، یان ژنەکە خۆی فەرمانبەرە.

بەگوێرەی ئامارەکانی وەزارەتی کاروکاروباری کۆمەڵایەتی زیاتر لە 380 هەزار خێزانی سەرپێچیکار دۆزراونەتەوە، لە نێویاندا، هەشت هەزار و 500 کەس لە کەرتی تایبەت کار دەکەن و دەستەبەری کۆمەڵایەتییان هەیە.

هەروەها شەش هەزار و 62 کەس باری داراییان باشە و لە ڕێگەی ژمارە 1080 لەلایەن هاووڵاتییانەوە ئاگادار کراونەتەوە.

لە کۆتاییدا گوتەبێژی وەزارەتی کار جەختی کردەوە، تەواوی ئەو پارانەی بە نایاسایی وەرگیراون، بەپێی یاسای "وەرگرتنەوەی قەرزەکانی حکوومەت" لەو کەسانە وەردەگیرێتەوە.