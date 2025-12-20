کەشوهەوای 48 کاتژمێری داهاتوو بڵاوکرایەوە
بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانیی هەرێمی کوردستان، پێشبینییەکانی کەشوهەوای 48 کاتژمێری داهاتووی بڵاوکردەوە و ئاماژە بەوە دەکات پلەکانی گەرما لە ئاستێکی جێگیردا دەمێننەوە.
بەگوێرەی ڕاگەیەندراوەکەی کەشناسی، پێشبینی دەکرێت ئەمڕۆ شەممە، 20-12-2025، ئاسمان ساماڵ و پەڵەهەور بێت و خێرایی با لەسەرخۆ دەبێت، ئاراستەکەشی بەرەو باکووری خۆرهەڵاتە، سەبارەت بە پلەکانی گەرما، پێشبینی دەکرێت نزیکبێتەوە لە تۆمارکراوەکانی دوێنێ.
کەشناسی ئاماژەی بەوەش کردووە، پێشبینی دەکرێت کەشی سبەی یەکشەممە، 21-12-2025، سەرەتا ئاسمان ساماڵ و نیمچەهەور دەبێت، بەڵام لە کاتەکانی ئێوارەدا دەگۆڕێت بۆ هەوری تەواو، هەروەها پلەکانی گەرماش نزیک دەبنەوە لە تۆمارکراوەکانی ئەمڕۆ.
بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراو بۆ ئەمڕۆ بە پلەی سیلیزی
هەولێر : 17 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 14 پلەی سیلیزی
دهۆک : 16 پلەی سیلیزی
زاخۆ : 17 پلەی سیلیزی
کەرکوک : 17 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 16 پلەی سیلیزی
گەرمیان : 18 پلەی سیلیزی