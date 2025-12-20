هەسەدە: هێرشەکانی ئەمەریکا بۆ سەر داعش ڕێگرە لە خۆڕێکخستنەوەی ڕێکخراوەکە

هۆشداریی لە سەرهەڵدانەوەی داعش دەدات

پێش 36 خولەک

هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە) پێشوازیی لە هێرشە ئاسمانی و مووشەکییەکانی هێزەکانی ئەمەریکا و هاوپەیمانی نێودەوڵەتی بۆ سەر مۆڵگەکانی ڕێکخراوی تیرۆریستی داعش لە سووریا دەکەن.

مەزڵووم عەبدی، فەرماندەیی گشتیی هێزەکانی سووریای دیموکرات لە بەیاننامەیەکدا، پێزانینی خۆی بۆ هێزەکانی ئەمەریکا و هاوپەیمانان دەربڕی بۆ ئەو هێرشانەی لە چەند کاتژمێری ڕابردوودا حەشارگەکانی داعشیان لە ناوچە جیاوازەکانی سووریا کردە ئامانج. لە بەیاننامەکەدا هاتووە: "ئەم پاڵپشتییە ئاسمانییە هۆکارێکی چارەنووسسازە بۆ ڕێگریکردن لە ڕێکخراوەکە لە دووبارە خۆڕێکخستنەوەی شانەکانی و دەستپێکردنەوەی چالاکییە تێکدەرەکانی."

هەسەدە هۆشداریی دا لە سەرهەڵدانەوەی داعش و ڕایگەیاند؛ شەڕی تیرۆر نابێت خاوبێتەوە، چونکە داعش هێشتا هەڕەشەیەکی ڕاستەوخۆیە بۆ سەر ئاسایش و سەقامگیری ناوچەکە. ئاماژەی بەوەش کردووە؛ تیرۆریستان هەوڵ دەدەن هەر سستبوونەوەیەکی ئەمنیی بقۆزنەوە بۆ گەڕانەوە، بۆیە جەخت لە بەردەوامی ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکان کرایەوە تا نەهێشتنی تەواوەتی تواناکانی ئەو ڕێکخراوە.

ئەم پێشهاتانە دوای ئەوە دێن فەرماندەیی ناوەندیی ئەمەریکا (سێنتکۆم) ڕایگەیاند، لەهێرشکی ئاسمانییدا زیاتر لە 100 بۆمب و مووشەکی ئاراستەی مۆڵگەکانی داعش کردووە. سێنتکۆم ڕوونی کردەوە، ئەم هێرشە وەک وەڵامدانەوەیەک بووە بۆ ئەو پەلامارەی چەند ڕۆژێک لەمەوبەر لە ناوچەی "پاڵمیرا" کرایە سەر هێزەکانی ئەمەریکا.

هەسەدە تیشکی خستە سەر ئەوەی هەماهەنگی لەگەڵ هاوپەیمانان تا ئێستا بووەتە هۆی ئەنجامدانی سەدان ئۆپەراسیۆن، کە ئەنجامەکەی کوژرانی سەرکردە مەترسیدارەکان و هەڵوەشاندنەوەی شانە چالاکەکانی داعش بووە. لە کۆتاییدا جەخت کرایەوە ئەم هەماهەنگییە تاکە ڕێگایە بۆ کۆتاییهێنان بە مەترسییەکانی تیرۆر لە ناوچەکەدا.