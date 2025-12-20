سوودانی: کۆتایی پێهێنانی ئەرکی هاوپەیمانان و یونامی، ڕەنگدانەوەی سەروەریی عێراقە

پێش 3 کاتژمێر

سوودانی داوای پێکهێنانی حکوومەتی نوێی عێراق دەکات و دەشڵێت، کۆتایی پێهێنانی ئەرکی هاوپەیمانان و یونامی، ڕەنگدانەوەی سەروەریی وڵاتەکەیە.

شەممە، 20ـی کانوونی یەکەمی 2025، بە ئامادەبوونی محەممەد شیاع سوودانی، سەرۆک وەزیرانی عێراق و ژمارەیەک لە بەرپرسانی حکوومی و حزبی؛ ڕێوڕەسمی ساڵانەی یادکردنەوەی شەهیدکردنی محەممەد باقر حەکیم بەڕێوەچوو، کە لە لایەن ڕەوتی حیکمەی نیشتمانییەوە ڕێکخرابوو.

لەبارەی هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق، سوودانی گوتی "بەشداریکردنی دەنگدەران لە هەڵبژاردن، وەڵامدانەوەی گەل بووە، بۆ کارەکانی حکوومەت و جێبەجێکردنی کارە لە پێشینەکانی، بە گوێرەی پەیڕەوی ئاوەدانکردنی وڵات و دانانی عێراق لە پێشەوەی هەموو شتێک." باسی لەوەش کرد "ڕێژەی بەشداریی کاریگەریی هاووڵاتییان لە هەڵبژاردندا، وەچەرخانی دروست کرد لە چەسپاندنی ڕێڕەوی دیموکراسی لە قۆناغەکانی داهاتوودا."

سەرۆک وەزیران داوای لە حزب و لایەنە سیاسییەکانی عێراق کرد، ، لە سۆنگەی بەرپرسیارەتییان بەرانبەر بە، بەرژەوەندییە باڵاکانی وڵات، دەستکەوتە دەستوورییەکانی هەڵبژاردن یەکلایی بکەنەوە.

سوودانی باسی لە کۆتاییهاتنی ئەرکی هاوپەیمانان کرد و ئاماژەی بەوە دا "کۆتایی پێهێنانی ئەرکی هاوپەیمانیی نێودەوڵەتیی دژی داعش و نوێنەرایەتیی نەتەوە یەکگرتووەکان لە عێراق (یونامی) ڕەنگدانەوەی بەهێزی سەرەوەریی عێراق و سەربەخۆیی بڕیاردانی سیاسییە."

وەک ئەوەی سوودانی ئاماژەی پێ دا، "حکوومەت دەستیکردووە بە بە هێزکردنی پەیوەندییەکان لەگەڵ هەردوو کۆمەڵگەی هەرێمی و نێودەوڵەتی، بەوپێیەی عێراق وڵاتێکی تەواو سەروەرە و دامەزراوەی دەستووریی بەهێز و هێزی چەکداریی هەیە کە دەتوانن سەقامگیریی وڵات بپارێزێت". گوتیشی "کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی دانی بە گرنگیی ئەو سەرکەوتنەکاندا ناوە کە لە ئاوەدانکردنەوەی وڵات و وەڵامدانەوەی بەهێزی داواکارییەکانی گەلدا بەدەست هاتوون."