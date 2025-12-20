پارێزگاری هەولێر: پلانێکی تۆکمە بۆ پێشوازی لە گەشتیارانی سەری ساڵ جێبەجێ دەکرێت

پێش کاتژمێرێک

ئومێد خۆشناو، پارێزگاری هەولێر، ڕایگەیاند: سەرجەم ئامادەکارییە کارگێڕی و ئەمنییەکان بۆ پێشوازیکردن لە گەشتیاران لە جەژنەکانی سەری ساڵدا تەواو کراون. ئاماژەی بەوەش کرد، بەهۆی ئەو ئاسانکارییانەی لە بازگەکان دابین کراون، پێشبینی دەکرێت لە کۆتایی ئەمساڵدا ژمارەیەکی پێوانەیی لە گەشتیاران ڕوو لە پایتەختی هەرێمی کوردستان بکەن.

لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا، ئەمڕۆ شەممە 20ـی کانوونی یەکەمی 2025، پارێزگاری هەولێر جەختی لەوە کردەوە، هەماهەنگییەکی ئاستبەرز لە نێوان دامودەزگاکانی حکوومەت و دەزگا ئەمنییەکاندا هەیە بۆ داڕشتنی پلانێکی گشتگیر، بەپێی ئەو بەرنامەیەی لەگەڵ بەڕێوەبەرایەتی گەشتوگوزار و ئاسایشی بازگەکان دانراوە، ئاسانکارییەکی زۆر بۆ هاووڵاتییانی پارێزگاکانی ناوەڕاست و خوارووی عێراق دەکرێت تا بتوانن بە بێ گرفت بگەنە ناو شارەکە.

ئومێد خۆشناو بانگەوازێکی ئاراستەی هاووڵاتییانی عێراق لە ناوەڕاست و باشوور کرد، هەولێر وەک شوێنی حەوانەوە و بەسەربردنی پشووەکانیان هەڵبژێرن و دڵنیایی دا کە تەواوی دامەزراوەکان لە خزمەت گەشتیاراندایە بۆ ئەوەی پشوویەکی ئارام بەسەر بەرن.

گەشەی کەرتی گەشتیاری لە هەولێر لە ساڵانی دواییدا بووەتە یەکێک لە سەرچاوە گرنگەکانی داهات بۆ کەرتی تایبەت و بازاڕەکانی هەرێمی کوردستان، ساڵانە لەگەڵ نزیکبوونەوەی بۆنە نیشتمانی و جیهانییەکان، هەولێر بەهۆی سەقامگیریی ئەمنی و بوونی ناوەندە گەشتیارییە مۆدێرنەکان، دەبێتە جێی سەرنجی گەشتیارانی ناوخۆ و وڵاتانی دراوسێ، ئەم ئامادەکارییانەی پارێزگای هەولێریش لە چوارچێوەی ستراتیژیی حکوومەتدایە بۆ پەرەپێدانی زیاتری ژێرخانی گەشتیاری و ڕەخساندنی ژینگەیەکی گونجاو بۆ پێشوازیکردن لە میوانان.