لە بەغدا وەک پێویست ئامادەکاری بۆ ئاهەنگەکانی سەری ساڵ نەکراوە

لەدوای ساڵی 2003 زیاتر لە یەک ملیۆن هاووڵاتی کریستیان بەهۆی نالەباری بارودۆخی ئەمنیی و هەڕەشەی تیرۆر و تۆقاندن لەسەریان، عێراقیان جێهێشتووە و ڕوویان لەناوچەکانی ئارامەکانی وەکو هەرێمی کوردستان یان وڵاتانی دەرەوە کردووە.

کۆمسیۆنی مافی مرۆڤی عێراقی دەڵێ؛ پێش سالی 2003 ژمارەی هاووڵاتیانی کریستیان لە عیراق ملیۆنێک و 500 هەزار کەس بوونە بەڵام ئێستا ژمارەیەکان نزیکەی 300 هەزار کەسە.

عەبدولرەحمان محەمەد، دوکاندار. بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند؛ هەموو ساڵێک وەکو دوکاندار پێداویستی کریسمس دێنن بۆ دوکانەکانمان وەکو داری کریسمس و جلوبەرگی بابە نوئێل، تا ئێستا بەشێکی کەم هاووڵاتیان پێداویستییەکانیان کریووە، بەراورد بەساڵانی ڕابردوو ئەمساڵ بازارمان زۆر خراپە و ساڵی ڕابردوو خەڵکێکی زۆر ئەم بابەتانەیان دەکری.

ساڵانی ڕابردوو کریستیانەکانی عیراق گرنگیان بە بۆنە و جەژنەکانی خۆیان دەدا، ئێستا کە زۆربەیان بارگە و بنەیان جێهێشتووە و لە دەرەوەی عێراق نیشتەجێن، هاووڵاتیانی دیکەش بەهۆی نەبوونی جێگە و شوێنی تایبەت بۆ ئاهەنگگێران و خۆشی دەربرین، بەشێکی زۆریان بۆنە و جەژنەکان بە ڕۆژێکی ئاسایی دەبینن و لەماڵەکانیان نایەنە دەرەوە.

عەلی فەلاح هاووڵاتی دەڵێت: بۆ بەسەربردنی کاتەکانمان لەسەری ساڵ نازانین برۆینە کوێ، زۆربەی جێگەکان تایبەتە بە خێزان، گەنجەکان یان دەرۆنە قاوەخانە و کافتریاکان یان لەسەر شەقام دەبن، بەڵام زۆربەمان لە ماڵەوە دەمێنینەوە.

کەرار قەیسەر، هاووڵاتی گوتی: هەندێک کەس لەماڵەوە ئامادەکاری بۆ سەری ساڵ دەکات یاخود دێنە سەرشەقامەکان، ئێمە حەزمان لێیە هەمووان پێکەوە ئاهەنگی خۆشی بگێرین بەڵام هەندێکجار کێشەش دروست دەبێت، بۆیە ئێمە هەموو ساڵێک ئاهەنگەکمان بچووکە.

