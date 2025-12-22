زیاتر لە 950 هەزار قوتابی ئێران لە خوێندن بێبەشن

پێش 43 خولەک

قەیرانی دارایی و کەمکردنەوەی بودجەی ساڵانەی وەزارەتی پەروەردە لە ئێران، بووەتە هۆی ئەوەی سەدان هەزار قوتابی لەو وڵاتە لە خوێندن بێبەش بن.

دووشەممە، 22ـی کانوونی یەکەمی 2025، هادی موسەوی‌ نیک، بەڕێوبەری کاروباری پاڵپشتی و بەرەنگاربوونەوەی هەژاری لە ناوەندی توێژینەوەکانی پەرلەمانی ئێران، ڕایگەیاند: لە 15 ساڵی رابردوودا بودجەی تەرخانکراو بۆ پەروەردە لە لایەن حکومەتەوە 12%دابەزیوە و لە لایەکیش توانایی دارایی بنەماڵەکان کەم بووەتەوە.

بەگوێرەی ئامارەکانی موسەوی نیک، لە ساڵی 2011دا 4% لە خەرجییەکانی بنەماڵەیەک بۆ خوێندنی قوتابییەکانیان تەرخان دەکرا، بەڵام ئێستا ئەم رێژەیە بۆ 2% دابەزیوە، ئەوەشی بۆ کەمبوونەوەی داهاتی بنەماڵەکان گەڕاندەوە.

عەلیڕەزا کازمی، وەزیری پەروەردە و پێگەیاندنی ئێران ڕایگەیاند: زیاتر لە 950 هەزار قوتابی لە خوێندن بێبەش کراون.

لە لایەکیش فەرشاد ئیبراهیمپوور، ئەندامی کۆمیسیۆنی پەروەردەی پەرلەمان، ساڵی رابردوو سەبارەت بە منداڵانی بێبەشکراو لە خوێندن گوتی: زیاتر لە دوو ملیۆن قوتابی بۆ خوێندن ناونووس نەکراون.