بارسێلۆنا لە گواستنەوەی ئەستێرەیەكی میسری نزیك دەبێتەوە

پێش 35 خولەک

هەمزە عەبدولكەریم، ئەستێرەی لاوی یانەی ئەهلی میسری دوای ئەوەی لە مۆندیالی خوار 17 ساڵ لەگەڵ هەڵبژاردەی میسر درەوشایەوە راستەوخۆ ڕادارەكانی بارسێلۆنای كەوتەسەر و رەنگە لە گواستنەوەی زستانە ببێتە یەكەمین گرێبەستی نوێی یانە كەتەلۆنییەكە.

ئەمرۆ دووشەممە، 22 دێسێمبەری 2025، رۆژنامەی سپۆرتی كەتەلۆنیا ئاشكرای كردووە بارسێلۆنا لە گفتوگۆیەكانی لەگەڵ یانەی ئەهلی میسری هەنگاوێكی دیكەی بۆ گواستنەوەی هەمزە عەبدولكەریم بڕیوە و نزیكە بە تەواوەتی ئەو یاریزانە لە چنگی یانە میسرییەكە دەربێنێت.

لە لایەكی دیكەیشەوە، فابریزیۆ رۆمانۆ، رۆژنامەنووسی ناوداری بازاڕی گواستنەوەی یاریزانان رایگەیاندووە بارسێلۆنا لە گفتوگۆیەكانی بۆ گواستنەوەی هەمزە عەبدولكەریم بەردەوامە، یانەی ئەهلی فشاری خستووەتە سەر بارسێلۆنا بۆ ئەوەی بەرامبەر پارەیەكی باش دەستبەرداری یاریزانەكەی بێت.

هەمزە عەبدولكەریم تەمەنی 17 ساڵە و لە ئەكادیمیای یانەی ئەهلی پێگەیشتووە و دەتوانێت وەكو ناوەراستكار و هێرشبەر بە قاچی راست و چەپ یاری بكات و نرخی لە بۆرسەی یاریزانان 100 هەزار یۆرۆیە.