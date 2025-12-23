جارێکی دیکە بەهای تومەن هاڕەی کرد

پێش کاتژمێرێک

دابەزینی بەهای تومەنی ئێرانی بەرانبەر دراوە جیهانییەکان ڕیکۆردێکی تازەی تۆمار کرد، بە جۆرێک نرخی 100 دۆلاری ئەمەریکی گەیشتە 13 ملیۆن و 320 هەزار تومەن.

سێشەممە، 23 کانوونی یەکەم، 2025، تۆڕی ڕاگەیاندنی نرخی دراو و زێڕی ئێران بڵاوی کردەوە، ئەمڕۆ لە بازاڕەکانی تاراندا 100 دۆلاری ئەمەریکی بە 13 ملیۆن و 320 هەزار تومەن مامەڵەی پێوە کراوە.

بەهای 100 یورۆ گەیشتووەتە 15 ملیۆن و 772 هەزار تومەن و هەزار دیناری عێراقی بەرانبەرە بە 104 هەزار تومەن.

هەر ئەمڕۆ، نرخی یەک مثقاڵ زێڕی هەژدە عەیار گەیشتووەتە 61 ملیۆن و 710 هەزار تومەن.

پسپۆڕانی ئابووری هۆشداری دەدەن لەوەی بەبێ سیاسەتێکی ڕوونی ئابووری و بەڕێوبردنێکی شارەزا، بەهای دراو و نرخی کاڵا، لە بازاڕەکانی ئێراندا بەردەوام بەرز ببنەوە و باری ئابووری و گوزەرانی خەڵکەکەش سەختتر بێت.