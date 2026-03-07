ماکرۆن: پابەندین بە پاراستنی ئاسایشی هەرێمی کوردستان و رێگری لە فراوانبوونی جەنگ

پێش کاتژمێرێک

سەرۆکی فەرەنسا، دوای پەیوەندییە تەلەفۆنەکەی لەگەڵ، سەرۆکی هەرێمی کوردستان جەخت لە پشتیوانی وڵاتەکەی بۆ ئاسایشی هەرێم کردەوە و رایگەیاند، لە هەوڵەکانیان بۆ رێگریکردن لە تەشەنەسەندنی ململانێکان لە ناوچەکە بەردەوام دەبن.

شەممە 7ـی ئاداری 2026، ئیمانوێل ماکرۆن، سەرۆکی فەرەنسا لە هەژماری فەرمی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی (ئێکس) نووسیویەتی: فەرەنسا پابەندە بە سەقامگیری و ئاسایشی عێراق و هەرێمی کوردستان لە چوارچێوەی ئەو وڵاتەدا

سەرۆکی فەرەنسا ئاماژەی بەوەش کردووە، لەگەڵ نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان پەیوەندییەکی تەلەفۆنی کردووە بۆ دەربڕینی هاوسۆزی خۆی بەرانبەر ئەو هێرشانەی لە رۆژانی ڕابردوودا کراونەتە سەر ناوچەکە.

لە بەشێکی دیکەی پەیامەکەیدا، ماکرۆن دەڵێت: رێککەوتین لەسەر بەردەوامیدان بە هەوڵەکانمان بۆ رێگریکردن لە تەشەنەسەندنی ململانێکان بۆ تەواوی ناوچەکە، هاوکات سوپاسی سەرۆکی هەرێمی کوردستانی کرد بۆ رۆڵ و پابەندبوونی لەم ڕووەوە.

لە کۆتاییدا ماکرۆن جەختی کردەوە کە فەرەنسا بەردەوام دەبێت لە پشتیوانیکردنی رێزگرتنی تەواو لە سەروەری و ئاسایش و یەکپارچەیی خاکی عێراق، بە هەرێمی کوردستانیشەوە.