فێستیڤاڵێکی فەرهەنگی کوردستان و ئەوروپا کۆدەکاتەوە

فیدراسیۆنی لاوانی ڕەوەندی کوردستانی لە شاری ئۆستەرهاوسی وڵاتی هۆڵەندا، فێستیڤاڵێکی کولتووریی فراوانی بە ئامانجی زیندووکردنەوەی نەریتە کوردییەکان و دروستکردنی پردی پەیوەندی لەگەڵ کۆمەڵگەی ئەورووپی ساز کرد.

ئەم چالاکییە کە ژمارەیەکی بەرچاو لە ڕەوەندی کوردستانی تێیدا بەشدار بوون، وەک هەوڵێک بوو بۆ ناساندنی دەوڵەمەندیی فەرهەنگی و هونەریی کوردستان بە گەلی هۆڵەندا و بەهێزکردنی ناسنامەی نەتەوەیی لە دیاسپۆرا.

فێستیڤاڵەکە بە بەرنامەیەکی چڕوپڕی هونەری بەڕێوە چوو، کە تێیدا نمایشی پۆشاکی ڕەسەنی کوردی بۆ خانمان و پیاوان پێشکەش کرا. پۆشاکەکان کە لەلایەن دیزاینەران ڕۆزە حسێن، لاپەن گۆران و ژاڵەوە ئامادە کرابوون، سەرنجی ئامادەبووانیان ڕاکێشا. هاوکات چەندین گروپی میوزیک و سەما وەک ئۆرکێسترای کولتووری، گروپی زاگرۆس، کۆما ڕۆژ و کۆما ئازادی بە نمایشە ڕەنگینەکانیان جۆش و خرۆشیان بە فێستیڤاڵەکە بەخشی، هەروەها سەمای مەولانا و ژەنینی دەف لەلایەن شلێر و ئالان، لەگەڵ دەنگی گۆرانیبێژان کاروان حەمەی حەلاق، چریکە، دەشنێ بابان، دڵبرین و باڤێڵ سەرهەنگ، کەشێکی تایبەت و هونەرییان دروستکرد.

ئەم فێستیڤاڵە بە ئامادەبوونی دلاوەر ئاژگەیی نوێنەری حکوومەتی هەرێم لە یەکێتی ئەوروپا، میران ئەبراهام ،سەرۆکی پێنی کوردی و هەرمن ئەحمەد سەرنووسەری گۆڤاری ڕەوەند، بەڕێوەچوو.

لە وتارەکانی ڤێستڤاڵەکەدا، جەخت لەسەر گرنگیی پشتگیرییەکانی شیفا بارزانی، سەرپەرشتیاری گشتی ڕەوەندی کوردستانی لە بارەگای بارزانی و کۆنفیدراسیۆنی ڕەوەندی کوردستانی بۆ بەهێزکردنی پێگەی کورد لە ئەورووپا کرایەوە.

ڕەوەندی کوردستانی لە وڵاتانی ئەوروپا لە ڕێگەی فیدراسیۆنە جیاوازەکانەوە، بەردەوام هەوڵی ڕێکخستنی چالاکی کولتووری دەدەن، ئەم جۆرە فێستیڤاڵانە نەک تەنیا وەک ئامرازێک بۆ پاراستنی زمان و دابونەریت لەناو نەوەی نوێی کورد لە تاراوگە کاردەکەن، بەڵکو وەک دیپلۆماسییەتێکی نەرم دەبنە هۆی ناساندنی دۆزی ڕەوای کورد و مێژووەکەی بە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی و دروستکردنی تێگەیشتنی هاوبەش لەنێوان گەلاندا.