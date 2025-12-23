ئەمڕۆ شاندی پارتی لە بەغدا هەشت کۆبوونەوەی چڕی بۆ پاراستنی مافە دەستوورییەکانی هەرێمی کوردستان ئەنجامدا

پێش کاتژمێرێک

شاندێکی باڵای پارتی دیموکراتی کوردستان بە سەرۆکایەتی فازڵ میرانی، زنجیرەیەک دیداری سیاسی گرنگیان لەگەڵ سەرکردە و لایەنە جیاوازەکانی عێراق لە بەغدا دەستپێکرد.

شڤاڤ جەباری، پەیامنێری کوردستان24 لە بەغدا ڕایگەیاند: ئامانجی سەرەکی ئەم سەردان و کۆبوونەوانە، جەختکردنەوەیە لە پاراستنی مافە یاسایی و دەستوورییەکانی گەلی کورد و دۆزینەوەی ڕێگەچارەیەک بۆ خێراکردنی پرۆسەی پێکهێنانی کابینەی نوێی حکوومەت لە بەغدا.

شاندی پارتی کە پێکهاتوون لە فازڵ میرانی، بەرپرسی دەستەی کارگێڕی مەکتەبی سیاسی و فوئاد حوسێن، ئەندامی مەکتەبی سیاسی، نەوزاد هادی، ئەندامی مەکتەبی سیاسی، ئومێد سەباح، ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی و فارس عیسا، سەرۆکی نوێنەرایەتی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە بەغد، تەنیا لە یەک ڕۆژدا هەشت کۆبوونەوەی بایەخداریان لەگەڵ لایەنە سووننە و شیعەکان، هەروەها سەرۆک کۆمار و سەرۆک وەزیرانی عێراق ئەنجام داوە، ئێستاش شاندەکەی پارتی لە ماڵی خەمیس خەنجەر، کەسایەتی سیاسی دیاری لایەنە سوونییەکان، دواین کۆبوونەوەی ئەمڕۆی خۆیان بەڕێوە دەبەن.

لە تەواوی دیدارەکاندا، شاندی پارتی جەختیان لەوە کردووەتەوە، پێویستە لە حکوومەتی داهاتووی عێراقدا، سەرجەم مافە دەستوورییەکانی هەرێمی کوردستان پارێزراو بن، هەروەها ئاماژەیان بەوە کردووە، دەبێت ڕێککەوتنە سیاسییەکانی نێوان لایەنەکان ببێتە بنەمای میتۆدی کاری حکوومەتی نوێ، بۆ ئەوەی بتوانرێت لەو ماوە دەستوورییەی کە دادگای فیدراڵی دیاریی کردووە، کێشەکان تێپەڕێنرێن و کابینەکە پێکبهێنرێت.

ئەم جووڵە دیپلۆماسییەی پارتی لە کاتێکدایە کە ناوماڵی شیعە و سووننە بەدەست ناکۆکییەکی قووڵەوە دەناڵێنن، لایەنە شیعییەکان لەسەر دابەشکردنی پۆستی سەرۆک وەزیران و پلە باڵاکان نەگەیشتوونەتە ڕێککەوتن، لە لایەکی دیکەشەوە لە ناو لایەنە سووننەکاندا کێبڕکێیەکی توند لەسەر پۆستی سەرۆکی پەرلەمان لە نێوان محەممەد حەلبووسی و مووسەننا سامەرایی هەیە، سەرەڕای هەوڵەکان بۆ کۆکردنەوەی لایەنە سووننەکان، بەڵام تا ئێستا بەهۆی جیاوازیی ڕاکان و گەشتی حەلبووسی بۆ دەرەوەی وڵات، کۆبوونەوەی فراوانی ئەو پێکهاتەیە ئەنجام نەدراوە.

بڕیارە ئەمشەو شاندی پارتی کۆتایی بە دیدارەکانیان لەگەڵ هاوپەیمانی سیادە بهێنن و بەیانی چوارشەممە کاتژمێر 10:00، زنجیرەیەکی دیکەی کۆبوونەوەکانیان لە ماڵی هادی عامری دەست پێ بکەنەوە، بە مەبەستی لێکتێگەیشتنی زیاتر و یەکخستنی هەڵوێستەکان بۆ تێپەڕاندنی چەقبەستوویی سیاسی لە عێراقدا.