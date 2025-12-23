ڕێگە نادرێت هاووڵاتییانی حەلەب بگەڕێنەوە ماڵەکانیان

پێش دوو کاتژمێر

هێزه‌كانی ئاسایشی سه‌ر به‌ حكوومه‌تی کاتی سووریا ڕێگری له‌ دانیشتووان و خێزانه‌كانی حه‌له‌ب گرتووه‌ بۆ گه‌ڕانه‌وه‌ بۆ سه‌ر ماڵ و حاڵی خۆیان له‌ گەرەکەکانی شێخ مه‌قسود و ئه‌شره‌فیه‌.

ئەمڕۆ سێشەممە، 23ـی کانوونی یەکەمی 2025، به‌گوێره‌ی ڕاگه‌یه‌نراوی ڕوانگه‌ی سووری بۆ مافه‌كانی مرۆڤ، هێزه‌ ئه‌منییه‌كان گه‌مارۆیه‌كی توندیان خستووه‌ته‌ سه‌ر ئه‌و دوو گه‌ڕه‌كه‌ و ئه‌و ناوچه‌یه‌یان به‌ ته‌واوی داخستووه‌ و هاتوچۆ به‌ ته‌واوی په‌كی كه‌وتووه‌ و ڕێگری له‌ دانیشتووانه‌كه‌ش كراوه‌ بۆ هاتوچۆكردن.

ئاماژە بەوە کراوە، لەدوای شەرەکەی دوێنێ دووشەممە، ژماره‌یه‌كی زۆری ئه‌ندامانی تیمی ئه‌منی له‌و شاره‌دا بڵاوه‌یان پیكراوه‌.

هەروەها هاووڵاتیان چاوه‌ڕێن بگه‌ڕێنه‌وه‌ سه‌ر ماڵ و خاڵیان و تاوەکوو ئێستاش هیچ لێدوانێكی فه‌رمی له‌ لایه‌ن حكوومه‌ته‌وه‌ له‌و باره‌یه‌وه‌ نه‌دراوه‌، دیارنییە كه‌ی ڕێگه‌ له‌به‌رده‌م ئه‌و هاووڵاتیانه‌دا دەکرێتەوە.