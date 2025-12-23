سەرۆکی ئەرکانی پێشمەرگە و سەرۆکی ئەرکانی سوپای ئیتاڵیا پەرەپێدانی هاوکارییە سەربازییەکانیان تاوتوێ کرد

پێش 48 خولەک

لە هەنگاوێکی نوێدا بۆ بەهێزکردنی ژێرخانی سەربازیی هەرێمی کوردستان و سەرخستنی پڕۆژەی یەکخستنەوەی هێزەکان، باڵاترین دەسەڵاتی سەربازیی ئیتاڵیا لە هەولێر پابەندیی وڵاتەکەی بۆ بەردەوامیی پشتیوانییە لۆجستی و ڕاوێژکارییەکان دووپات کردەوە و پێشمەرگەی وەک هاوبەشێکی سەرەکی و جێی متمانەی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی لە پاراستنی ئاسایشی ناوچەکەدا وەسف کرد.

فەریق روکن عیسا عوزێر، سەرۆکی ئەرکانی وەزارەتی پێشمەرگە، لە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێر پێشوازی لە جەنەڕاڵ لوتشیانۆ پۆرتۆلانۆ، سەرۆکی ئەرکانی سوپای ئیتاڵیا و نیکۆڵۆ فۆنتانا، باڵیۆزی ئیتاڵیا لە عێراق کرد.

بەپێی ڕاگەیەندراوی وەزارەتی پێشمەرگە، لە دیدارەکەدا جەخت لەسەر بەهێزکردنی هەماهەنگییەکان و بەردەوامیدان بە پرۆسەی چاکسازی لە ناو هێزەکانی پێشمەرگەدا کرایەوە.

لەو کۆبوونەوەیەدا کە ئەمڕۆ سێشەممە 23ـی کانوونی یەکەمی 2025 بەڕێوەچوو، هەردوولا باسیان لە ئاستی هاوکارییەکانی نێوان هێزەکانی پێشمەرگە و سوپای ئیتاڵیا کرد، گفتوگۆکان بەتایبەتی تیشکیان خستە سەر پەرەپێدانی بوارەکانی ڕاوێژکاری، مەشق و ڕاهێنان و ئاڵوگۆڕی شارەزایی سەربازی، لەپێناو بەرەوپێشبردنی زیاتری تواناکانی پێشمەرگە.

سەرۆکی ئەرکانی پێشمەرگە سوپاس و پێزانینی وەزارەتەکەی بۆ ڕۆڵی کاریگەری ڕاوێژکارانی ئیتاڵیا دەربڕی و ڕایگەیاند: هەرێمی کوردستان بە بایەخەوە لەو هاوکارییانە دەڕوانێت، بەتایبەت کە ئیتاڵیا وڵاتێکی سەرەکیی ناو هاوپەیمانیی نێودەوڵەتییە بۆ بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر، ئاماژەی بەوەش کرد کە پاڵپشتییەکانی ئیتاڵیا لە ڕابردوودا لە بوارەکانی لۆجستی و مەشقدا و لە ئێستاشدا لە پرۆسەی چاکسازیدا، جێگەی بایەخێکی گەورەن.

هەر لە میانی ئەم سەردانەدا، جەنەڕاڵ لوتشیانۆ پۆرتۆلانۆ هێزەکانی وڵاتەکەی لە فڕۆکەخانەی هەولێر بەسەرکردەوە و لەگەڵ تیمە سەربازییەکانیان کۆبووەوە، سەرۆکی ئەرکانی سوپای ئیتاڵیا دەستخۆشی لە ڕاوێژکارانی وڵاتەکەی کرد و هاوکات ستایشی ئاستی بەرزی پیشەیی هێزەکانی پێشمەرگەی کرد.

ناوبراو ئاماژەی بەوە کرد،ئەو پێشکەوتنەی لە بواری مەشق، ڕێکخستنەوە و یەکخستنی هێزەکاندا لە چوارچێوەی پرۆسەی چاکسازیدا بەدی هاتووە، جێگەی سەرنجە، هەروەها ڕۆڵی پێشمەرگەی لە پاراستنی ئاسایش و سەقامگیریی ناوچەکە و بەرقەرارکردنی ئارامی بەرز نرخاند.