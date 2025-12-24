ڕاگەیەندراوێک لە ئەنجوومەنی ئاسایشی هەرێمی کوردستانەوە

پێش 27 خولەک

دامەزراوەکانی ئەنجوومەنی ئاسایشی هەرێمی کوردستان دەیان کەس بە تۆمەتی فرۆشتنی ماددەهۆشبەرەکان کە ژمارەیەکیان بازرگانی بیانی و نێودەوڵەتین و دەیان کەسی دیکەش بە تۆمەتی بەکارهێنانی ماددەهۆشبەرەکان دەستگیر دەکەن و دەست بەسەر بڕێکی زۆر ماددەی هۆشبەری جۆراوجۆردا دەگرن.

چوارشەممە 24ـی کانوونی یەکەمی 2025، ئەنجوومەنی ئاسایشی هەرێمی کوردستان ڕاگەیەندراوێکی بڵاو کردووەتەوە و تێیدا ئاماژەی داوە، لە هەوڵە بەردەوامەکانی ئەنجوومەنی ئاسایشی هەرێمی کوردستان لەپێناو سەقامگیریی کۆمەڵایەتی و بەرەنگاربوونەوەی ماددە هۆشبەرەکان و بونیاتنانی کۆمەڵگەیەکی تەندروست.لە ڕێکەوتی 1ـی حوزەیرانی 2025 تا 23ـی کانوونی یەکەمی 2025، لەلایەن بەڕێوەبەرایەتی نەهێشتنی ماددە هۆشبەرەکان سەر بە بەڕێوەبەرایەتی گشتیی ئاسایش بە هاوکاری و هەماهەنگی بەڕێوەبەرایەتییەکانی تر، توانرا دەیان کەس بە تۆمەتی کڕین و فرۆشتنی ماددە هۆشبەرەکان کە ژمارەیەکیان بازرگانی بیانی و نێودەوڵەتین و دەیان کەسی دیکەش بە تۆمەتی بەکارهێنانی ماددە هۆشبەرەکان دەستگیر بکرێن.

هاوکات لە ڕاگەیەندراوەکدا هاتووە، لە ماوەی شەش مانگی ڕابردوودا توانراوە دەست بەسەر نزیکەی 672 کیلۆگرام ماددەی هۆشبەر بگیرێت کە پێکهاتوون لە،کریستاڵ، تلیاک، کۆکاین، ماریجوانا، هیرۆین، حەشیش، حەبی کاپتاگۆن. هەروەها دەست بگیرێت بەسەر 6000 دانە دەرزی ئیفیدرێن و 3253 شیت حەبی ترامادۆڵ.

ئەنجوومەنی ئاسایشی هەرێمی کوردستان دەشڵێت: سەرجەم تۆمەتبارانی دەستگیرکراو پەڕاوی لێکۆڵینەوەیان بۆ کراوەتەوە و ڕەوانەی بەردەم بەڕێز دادوەر کراون. هاوکات بەڕێوەبەرایەتی نەهێشتنی ماددە هۆشبەرەکان بە هەماهەنگی لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەکان توانییان لە دەرەوەی هەرێمی کوردستان دەست بگرن بەسەر بڕی 197 کیلۆگرام ماددەی هۆشبەر لە جۆری کریستاڵ و دۆسیەکەشی لە دەرەوەی هەرێمی کوردستانە.

ئەنجوومەنی ئاسایشی هەرێمی کوردستان وردەکاریی بڕەکان کە لەلایەن ئەفسەرەکەوە بڵاو کردووەتەوە کە بەم شێوەی خوارەوەیە:

167 کیلۆ و 157 گرام ماددەی ماریجوانا.

193 کیلۆ و 681 گرام ماددەی کریستاڵ.

56 کیلۆ و 627 گرام ماددەی هیرۆین.

25 کیلۆ و 301 گرام ماددەی حەشیش.

14 کیلۆ و 450 گرام ماددەی تلیاک.

13 کیلۆ و 668 گرام ماددەی کۆکاین.

201 کیلۆ و 180 گرام حەبی هۆشبەری جۆری کاپتاگۆن (کە لەناو قوماش حەشار درابوو).

6000 دانە دەرزی هۆشبەر لە جۆری ئیفیدرێن.

3253 شیت حەبی هۆشبەر لە جۆری ترامادۆڵ.

لە کۆتاییشدا، ئەنجوومەنی ئاسایشی هەرێمی کوردستان ئاماژەی داوە، داواکارین لە هاووڵاتییان خۆیان بە دوور بگرن لە بەکارهێنانی ئەم جۆرە ماددانە و هاوکار و هەماهەنگیی دەزگا ئەمنییەکان بکەن لە هەر زانیارییەک لەبارەی بازرگانیکردن و بەکارهێنانی ماددە هۆشبەرەکان.