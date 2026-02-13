فوئاد حوسێن: قەیرانی ئێران لە ئەتۆمییەوە گۆڕاوە بۆ مووشەکی و مەترسیی جەنگێکی گشتگیر هەیە

پێش 43 خولەک

وەزیری دەرەوەی عێراق، هۆشدارییەکی توند دەدات لەوەی قەیرانی نێوان ئێران و کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی گەیشتووەتە قۆناغێکی زۆر ئاڵۆز و چیتر تەنیا لە چوارچێوەی "دۆسیەی ئەتۆمی"دا نەماوەتەوە، بەڵکو ئێستا پرسی مووشەکە بالیستییەکان گەورەترین ئاستەنگە لەبەردەم ئاشتی.

هەینی 13ـی شوباتی 2026، فوئاد حوسێن، وەزیری دەرەوەی عێراق لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ رۆژنامەی "زە ناشناڵ" لە پەراوێزی کۆنفرانسی ئاسایشی میونشن رایگەیاند،"پێموانییە چیتر کێشەکە تەنیا پڕۆژەی ئەتۆمی بێت، ئێرانییەکان ئامادەن لەسەر دۆسیەی ئەتۆمی رێکبکەون، بەڵام کێشە سەرەکییەکە سیستەمی مووشەکی بالیستییە"، ئاماژەی بەوەشکرد،" تاران بە توندی رەتیدەکاتەوە پرسی مووشەکەکان بخرێتە ناو بەرنامەی هیچ دانوستانێکەوە، ئەمەش ئومێدی رێککەوتنی لاواز کردووە.

فوئاد حوسێن، نیگەرانیی قووڵی عێراقی نیشاندا بەرامبەر بە زیادبوونی گرژییەکان و بوونی زیاتر لە 40 هەزار سەربازی ئەمریکی لە ناوچەکەدا و گوتی،"پرسیارەکە ئەوەیە؛ چی روو دەدات؟ ئەگەر دانوستانەکان شکستیان هێنا، جێگرەوەکەی جەنگ دەبێت، بۆیە دەترسم جەنگی داهاتوو سنووردار نەبێت و تەواوی ناوچەکە بگرێتەوە، ئەوەش کارەساتێکی راستەقینە دەبێت".

سەبارەت بە دۆخی ناوخۆی عێراق، وەزیری دەرەوە جەختی کردەوە، سیاسەتی بەغدا دوورخستنەوەی عێراقە لە هەر جەنگێکی هەرێمی، بەڵام هۆشداری دا، ئەگەر گرووپە چەکدارەکان لە ناو خاکی عێراقەوە هێرش بکەنە سەر بەرژەوەندییەکانی ئەمریکا، کۆنترۆڵکردنی دۆخەکە قورس دەبێت.

فوئاد حوسێن گوتیشی،"پێویستە حکوومەتی داهاتوو چارەسەرێکی راستەقینە بۆ پرسی چەکی دەرەوەی دەسەڵاتی دەوڵەت بدۆزێتەوە، ئەگەر ئەم گرووپانە بەشێکن لە سیستەمی سیاسی، بۆچی رێگەیان پێ دەدرێت لە دەرەوەی دەوڵەت کار بکەن؟"

لە تەوەرێکی دیکەدا، وەزیری دەرەوە ئاشکرای کرد، عێراق نزیکەی 5000 زیندانی داعشی لە سووریاوە وەرگرتووەتەوە کە زۆربەیان بیانیین، لەمبارەیەوە گوتویەتی،"ئەمە بارگرانییەکی قورسە لەسەر عێراق، ئێمە دەستمان بە رێکارە یاساییەکان کردووە، بەڵام ئەمە دۆسیەیەکی بەپەلەیە و دەبێت مامەڵەی لەگەڵدا بکرێت."

ئەم لێدوانانەی وەزیری دەرەوەی عێراق لە کاتێکدایە کە ناوچەکە لەبەردەم ئەگەری تەقینەوەی بارودۆخی ئەمنیدایە و هەوڵە دیپلۆماسییەکان بۆ گەیشتن بە رێککەوتنێکی نوێ لەگەڵ ئاستەنگی گەورە رووبەڕوون.