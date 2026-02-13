روانگەی سووری: 3 هەزار چەکداری داعش هێشتا لە زیندانەکانی ژێر دەستی هەسەدە ماونەتەوە

پێش دوو کاتژمێر

روانگەی سووری بۆ مافەکانی مرۆڤ، رایگەیاند، سەرەڕای راگەیاندنی فەرمیی ئەمریکا بۆ کۆتاییهاتنی پڕۆسەی گواستنەوەی زیندانیانی داعش بۆ عێراق، بەڵام هێشتا هەزاران چەکداری ئەو رێکخراوە لە سووریا ماونەتەوە.

هەینی 13ـی شوباتی 2026، روانگەی سووری لە بەیاننامەیەکدا ئاشکرای کردووە،"سەرەڕای ئەوەی ئەمریکا دەڵێت ئەرکەکەی لە سووریا بۆ گواستنەوەی داعشەکان تەواو کردووە، بەڵام هێشتا سێ زیندانی گەورە لە ناوچەکانی ژێر دەسەڵاتی هەسەدە و ئاسایش پڕن لە چەکدار و 3 هەزار چەکداری داعشیان تێدا ماوەتەوە، روانگەکە جەختی کردووەتەوە، ئەو زیندانانە لە ژێر پاراستنێکی تونددان.

ئەم هۆشدارییەی روانگەی سووری لە کاتێکدایە کە فەرماندەیی ناوەندیی سوپای ئەمریکا (سێنتکۆم) ئەمڕۆ هەینی رایگەیاند، پڕۆسەی گواستنەوەی زیندانیانی داعشی لە باکووری رۆژهەڵاتی سووریاوە بۆ عێراق بە سەرکەوتوویی کۆتایی پێ هێناوە.

بەگوێرەی سێنتکۆم، پڕۆسەکە 23 رۆژی خایاندووە و تێیدا زیاتر لە پێنج هەزار و 700 چەکداریان گواستووەتەوە.

ئامارە فەرمییەکانی عێراق

لەلایەکی دیکەوە، دەسەڵاتی دادوەریی عێراق وەرگرتنی ئەو چەکدارانەی پشتڕاستکردەوە و ئاماری وردی بڵاوکردەوە:

1- کۆی گشتی: پێنج هەزار و 704 چەکدار وەرگیراون.

2- ناسنامەکان: چوار هەزار و 253 عەرەب، 983 بیانی، و تەنها 467 چەکداریان عێراقین.

ناوەندی نیشتمانی بۆ هەماهەنگی دادوەری لە عێراق رایگەیاندووە، دەستبەجێ لێکۆڵینەوە و رێکارە یاساییەکان بەرامبەر بەو چەکدارانە دەستی پێکردووە کە لە سووریاوە رادەستی بەغدا کراون.