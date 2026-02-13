پێش دوو کاتژمێر

سەرۆکی هەرێمی کوردستان، لە پەراوێزی کۆنفرانسی ئاسایشی میونشن، لەگەڵ سەرۆکی فەرەنسا کۆبووەوە. هاوکات لە پەیامێکدا ستایشی هەڵوێستە نەگۆڕەکانی پاریسی کرد لە پشتیوانیکردن و چەسپاندنی ئاشتی لە ناوچەکەدا.

هەینی، 13ـی شوباتی 2026، نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان، لە پەراوێزی کۆنفرانسی ئاسایشی میونشن، لەگەڵ ئیمانوێل ماکرۆن، سەرۆکی فەرەنسا کۆبووەوە.

ماڵپەڕی سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان لە راگەیەنراوێکدا ئاماژەی بەوە دا، هەر دوو لا دوا پێشهاتە سیاسی و ئەمنییەکانی ناوچەکە و دۆخی سووریایان تاوتوێ کرد، هاوکات جەختیان لە پاراستنی مافەکانی کورد لە ده‌ستووری داهاتووی سووریای یەکگرتوودا کردەوە.

لە بەشێکی دیکەی راگەیەنراوەکەدا هاتووە، نێچیرڤان بارزانی پێزانینی هەرێمی کوردستانی بۆ دۆستایەتی و پشتگیریی بەردەوامی فەرەنسا و ماکرۆن و داکۆکیکردنیان لە مافە دەستوورییەکانی گه‌لی کوردستان دووپات کرده‌وه‌. هه‌روه‌ها هەر دوو لا هاوڕا بوون لەسەر گرنگیی هەماهەنگیی نێودەوڵەتی بۆ پاراستنی سەقامگیریی ناوچەکە.

سەرۆکی هەرێمی کوردستان، لە هەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی (ئێکس) رایگەیاند: "خۆشحاڵ بووم کە ئەمڕۆ لە میونشن ماکرۆنی هاوڕێم بینی، سوپاسی جەنابیانم کرد بۆ پاڵپشتییە نەگۆڕەکانی، هەروەها بۆ ئەو رۆڵەی کە وەک هاوپەیمانێک دەیگێڕێت لە برەودان بە ئاشتی و سەقامگیری"

Delighted to see my friend @EmmanuelMacron in Munich today. I thanked the President for his steadfast support and for being an ally in promoting peace and stability. pic.twitter.com/SFuFxIOtYL — Nechirvan Barzani (@IKRPresident) February 13, 2026

ئەم کۆبوونەوەیە لە کاتێکدایە کە پەیوەندییەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و فەرەنسا لە ئاستێکی باڵادان و پاریس یەکێکە لە هاوپەیمانە سەرەکییەکان لە شەڕی دژی تیرۆر و پرۆسەی سەقامگیریی ناوچەکە.