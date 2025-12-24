هەولێر .. فیلمی سینەمایی "هەزار و یەک سێو" نمایش کرا
بەڕێوەبەرایەتی سینەمای هەولێر، لەدەستپێکی وەرزی زستانە و لە چوارچێوەی پڕۆژەی "سینەما و جەماوەر"دا فیلمی سینەمایی دیکۆدرامی "هەزار و یەک سێو" کە لە سینایۆ و دەرهێنانی تەها کەریمییە، لە هەولێر نمایش کرا.
ئەمڕۆ چوارشەممە، 24ی کانوونی یەکەمی 2025، شاخەوان مستەفا، بەڕێوەبەری سینەمای هەولێر، دەربارەی نمایشکردنی فیلمەکە، بە کوردستان24ی ڕاگەیاند، فیلمی "هەزار و یەک سێو" فیلمێکی دیکۆدرامییە و چیڕۆکەکەی باسی ساڵانی هەشتاکانی سەدەی ڕابردوو و کاتی دەسەڵاتی ڕژێمی بەعس دەکات، کە چۆن میللەتی کوردیان ئازار داوە و ئاوارە و دەربەدەری کردوون.
ئاماژەی زیاتری بە ناوەرۆکی فیلمەکەدا و گوتی: لە فیلمەکەدا پیشانی دەدات، سەرەڕای ئەوەی ماڵ و خانووی هاووڵاتیان دەڕووخێنن و خەڵکی کورد ئەنفال و بێسەروشووێن دەکرێن، بەڵام لە بەرانبەردا گەلی کورد بە چاکە وەڵامی ئەو خراپەکاریانەیان دەداتەوە.
گوتیشی: ئەو فیلمە بەشێکە لە پڕۆژەی "سینەما و جەماوەر"، کە لە هەولێر بەڕێوەدەچێت و ئێستادا وەرزی زستانەمان دەستپێکردووە، لەم چالاکییەکاندا، بەڕێوەبەرایەتی سینەمای هەولێر بەهاوکاری پارێزگا، ئەو چالاکیانە هەموو هەفتەیەک لە ئێمپایەر سینەما بەڕێوەدەچێت و درێژەش بەچالاکییەکانمان دەدەین، بۆ ئەوەی هاووڵاتیان هەموو هەفتەیەک بێبەرانبەر سەیری فیلمی سینەمایی بکەن.
ئاماژەشی دا، لەم وەرزەدا گۆڕانکاریی بەسەر چالاکییەکان دەهێنن و جگە لە فیلمی کوردی، لە ڕێگەی کونسوڵخانەی وڵاتانەوە هەندێک لەو فیلمی بیانیش نمایش دەکەن، بۆ ئەوەی تێکەڵکێشێک لە بواری سینەمادا بکەن، بە تایبەت لەڕووی هونەرەوە، ئەوان لە زمانی کوردی تێبگەن و کوردیش لە زمانی ئەوان.