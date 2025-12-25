دەم پارتی بەرانبەر بە سووکایەتیکردن بە لەیلا زانا سکاڵای یاسایی تۆمار کرد

پێش دوو کاتژمێر

هاوسەرۆکانی پارتی یەکسانی و دیموکراسیی گەلان (دەم پارتی)، بەهۆی بڵاوبوونەوەی دروشمی ڕەگەزپەرستانە و سوکایەتیکردن بە ناسنامەی ئافرەت لە یاریگاکانی تورکیا بەرانبەر خانمە سیاسەتمەداری کورد، لەیلا زانا، سکاڵای یاساییان تۆمار کرد.

تولای هاتیمئۆغولاری و تونجەر باکرهان، هاوسەرۆکانی دەم پارتی، لە ڕێگەی پارێزەرەکانیانەوە سەردانی داواکاری گشتیی ئەنقەرەیان کرد و سکاڵایان لەسەر ئەو هێرشە ڕەگەزپەرستانەیە تۆمار کرد کە لە یاریگاکانی (بورساسپۆر، ئەنقەرە گوجوو، سامسونسپۆر، گۆزتەپە و ڕیزەسپۆر) دژی لەیلا زانا ئەنجام دراون.

لە سکاڵانامەکەدا، دەم پارتی داوای سزادانی هاندەران، بەڕێوەبەرانی یانەکان، ناوبژیوانان و تەنانەت نوێنەرانی فیدراسیۆنی تۆپی پێی تورکیا (TFF) دەکات، بەهۆی بێدەنگبوونیان لە ئاست ئەو سوکایەتییانە.

لە بەشێکی سکاڵاکەدا هاتووە: "لەیلا زانا هیچ پەیوەندییەکی بە وەرزش و تۆپی پێوە نییە، بەڵام تەنیا بەهۆی ناسنامەی کوردی و ئافرەتبوونیەوە کراوەتە ئامانج. ئەم هێرشانە هەوڵێکی ڕێکخراون بۆ ڕەواکردنی توندوتیژی و نایەکسانی و تێکدانی پڕۆسەی ئاشتی و دیموکراسی لە وڵاتدا."

هەروەها دەم پارتی ئاماژەی بەوە کردووە کە ئەم دروشمانە لەلایەن هەندێک لایەنی سیاسییەوە ئاراستە دەکرێن و دەڵێت: "ئەو کارانە بە ئەنقەست ڕێکخراون بۆ پەکخستنی هەوڵەکانی ئاشتی، بۆیە نابێت بە هیچ شێوەیەک چاوپۆشییان لێ بکرێت."

بەشێکی دیکەی سکاڵاکە تایبەت کراوە بە ئومیت ئۆزداغ، سەرۆکی پارتی زەفەر، کە تۆمەتبار کراوە بەوەی لە ڕێگەی سۆشیاڵ میدیا و بەکارهێنانی مارکەی "ئولوداغ گازۆز"ی تایبەت بە خواردنەوە گازییەکانەوە، کەمپەینێکی ڕەگەزپەرستانەی دژی گەلی کورد و کەسایەتییە سیاسییەکانی کورد دەستپێکردووە و هانی هاندەرانی داوە بۆ بڵاوکردنەوەی گوتاری ڕق و کینە.

ئەم ڕەفتارەی دەم پارتی لەکاتێکدایە کە لە 16ی ئەم مانگە لە کاتی بەڕێوەچوونی یاری نێوان هەردوو یانەی بوڕساسپۆر و سۆماسپۆر، لەلایەن هاندەرانی بوڕساسپۆر بە دروشم و وشەی نەشیاو بێڕێزی بە لەیلا زانا کرا بوو.