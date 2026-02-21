بەغدا.. ژمارەیەک بازرگانی ماددەی هۆشبەر دەستگیرکران

پێش دوو کاتژمێر

بەڕێوەبەرایەتی هەواڵگری سەربازیی عێراق، دەستگیرکردنی 11 بازرگان و بڵاوکەرەوەی ماددەی هۆشبەری لە ناوچە جیاوازەکانی بەغدا راگەیاند.

ئەمڕۆ شەممە، 21ـی شوباتی 2026، بەڕێوەبەرایەتی هەواڵگری سەربازیی عێراق لە راگەیەندراوێکدا ئاشکرای کرد، لەسەر فەرمانی بەڕێوەبەری هەواڵگری سەربازی و بە هەماهەنگی لەگەڵ دەزگا ئەمنییەکان ئۆپەراسیۆنێکیان ئەنجامدا.

لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە، دوای دانانی بازگە لە ناوچە جیاوازەکانی ناو شاری بەغدا توانیویانە 11 بازرگان و بڵاوکەرەوە ماددەی هۆشبەر دەستگیر بکەن.

هەواڵگری سەربازی ئاماژەی بەوەش کردووە، دەستگیرکراوەکان وەک "تۆڕی دابەشکردن" لە چەندین گەڕەکی بەغدا چالاک بوون، هەورەها تۆمەتبارەکان لەگەڵ ئەو ماددە هۆشبەرانەی دەستیان بەسەردا گیراوە، بە شێوەیەکی یاسایی رادەستی لایەنە پەیوەندیدارەکان کراون بۆ تەواوکردنی رێکارە یاساییەکان لە دژیان.

ئەمە لەکاتێکدایە، رۆژی شەممە 14ـی شوباتی 2026، زیاد قەیسی، بەڕێوەبەری راگەیاندنی بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی ماددەی هۆشبەر و كارتێكەرە ئەقڵییەکان، بە كوردستان 24ـی راگەیاند، لەسەرەتایی ئەمساڵەوە تاوەکو ئێستا نیو تۆن ماددەی هۆشبەر دەستی بەسەردا گیراوە، ئاماژەی بەوەشکرد، ماددەكان جۆراو جۆرن، هەروەها هەزار و 600 بازرگان و بەركارهێنەریش دەستگیركراون.

زیاد قەیسی گوتیشی، 740 كەس سزادراون و دۆسیەكانیان یەكلا بووەتەوە و زیاتر لە 20 كەس سزای سێدارەدانیان بۆ ده‌رچووە، 50 كەسیش سزای تاهەتاییان بۆ دەرچووە.

هەروەها زیاد قەیسی باسی لەوەشکرد، 36 خاڵی هەماهەنگیی نێودەوڵەتییمان هەیە بۆ ئاڵوگۆڕی زانیاریی هەواڵگری لەگەڵ وڵاتانی دراوسێ و ناوچەکە.