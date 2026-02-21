كامیلا لە ئۆڵمپیكی زستانە تووشی پێکانێکی ترسناك بوو

پێش 3 کاتژمێر

کامیلا سێلەر لە قۆناغی چارەکی کۆتایی خلیسکانی سەر شەقامی خێرای 1500 مەتری لە ئۆڵمپیكی زستانەی میلانۆ زەبرێكی ترسناك بەر رووخساری كەوت و بەهۆی سەختی برینەكە هەر لە هەمان شوێن چارەسەری فریاگوزاری بۆ كرا.

کامیلا سێلەر، خلیسكێنەری پۆڵەندی تەمەن 25 ساڵ، لە كاتی پێشبڕكێی خلیسكانێ تووشی بەریەككەوتن هات و تیغێكی پێڵاوەكانی هاوڕێ ركابەرەكەی (كریستن گریسڤاڵد) بەر دەموچاوی كەوت دەستبەجێ گواسترایەوە نەخۆشخانە.

رووداوەكەی كامیلا سێلەری پۆڵەندی لە كاتێكدا بوو هەر لە هەمان شەو دوو وەرزشوانی دیكەی هاونیشتیمانی (ناتالیا و گابرێلا) لە دوایین قۆناغی كێبڕكێی بەدەستهێنانی مێدالیا دوورخرانەوە.

كۆنراد نیدزوڤیسكی سەرۆكی فیدراسیۆنی خلیسكێنەی سەر بەفر لەبارەی ئەو رووداوە رایگەیاند بەهۆی سەختی برینی رووخساری كامیلا دەستبەجێ لە هەمان شوێن كاری دوورینەوە بۆ پێست و دەموچاوی كامیلا كراوە.

لە لایەكی دیكەیشەوە، لێژنەی ئۆڵمپیكی پۆڵەندا بەیاننامەیەکی بڵاوکردەوە و تیایدا ئاماژەی بەوەکرد، كامیلا دوای نەشتەرگەرییەکە بۆ چاودێریكردن شەوێک لە نەخۆشخانە دەمێنێتەوە و لە ئێستادا دایک و باوکی كامیلا لەگەڵ تیمی پزیشكی پۆڵەندا لە نەخۆشخانەن.

سەرەڕای سەختی ڕووداوەکە، بەڵام كامیلا لە کاتی جێهێشتنی یاریگاکەدا هۆشیار بووە و قسەی كردووە و دەستی بۆ جەماوەرەی ناو ستاندەکان بەرز كردووەتەوە بۆ ئەوەی نیشان بدات کە تەندروستی باشە.

Jeeeezzzzz. This might be one of the scariest looking sports injuries I’ve ever seen..pic.twitter.com/pWCiYKBB8e — Tyler Polumbus (@Tyler_Polumbus) February 21, 2026