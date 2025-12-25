شاندی پارتی لەگەڵ فایق زێدان لە کۆبوونەوەدایە

پێش 21 خولەک

لە چوارچێوەی دیدارەکانی فازڵ میرانی، بەرپرسی دەستەی کارگێڕی و ئەندامانی شاندەکەی پارتی لە بەغدا، لەگەڵ فایق زێدان، سەرۆکی ئەنجوومەنی باڵای دادوەری عێراق کۆبوونەوە.

تەوەری سەرەکی گفتوگۆکە تایبەت بوو بە ڕەهەندە یاساییەکانی دانیشتنی ڕۆژی دووشەممەی پەرلەمانی عێراق کە بڕیارە لە 29ـی کانوونی یەکەمی 2025 بەڕێوەبچێت.

شاندی پارتی مەبەستی بوو لە نزیکەوە بۆچوونی یاسایی سەرۆکی ئەنجوومەنی باڵای دادوەری بزانێت، بەوپێیەی فایق زێدان پێشتر جەختی لەسەر پێویستی ئەنجامدانی دانیشتنەکە لە کاتی دیاریکراوی خۆیدا کردووەتەوە بە مەبەستی دەستپێکردنی ڕێکارەکانی پێکهێنانی کابینەی نوێ.

پێش ئەم دیدارە، شاندەکە زنجیرەیەک کۆبوونەوەی دیکەی لەگەڵ لایەنە جیاوازەکانی دەرەوەی بازنەی شیعە و سوننە ئەنجامدا، لەوانەش دیدار لەگەڵ محەممەد سەمعان، بەرپرسی بەرەی تورکمانی و گوڵشەن جەلال، بەرپرسی لقی بەغدای ئەو بەرەیە. هەروەها بڕیارە پێش گەڕانەوەیان، لەگەڵ لویس ساکۆ، پاتریارکی کلدانییەکان لە عێراق و جیهان کۆببنەوە، ئامانجی پارتی لەم جوڵە دیپلۆماسییانە، گەیشتنە بە تێگەیشتنێکی هاوبەش لەگەڵ تەواوی پێکهاتەکان و زانینی دیدگای ئەوان لەسەر شێوازی بەڕێوەبردنی دەوڵەت و مافە دەستوورییەکان.

بڕیار وایە دەستبەجێ دوای گەڕانەوەی شاندەکە بۆ هەولێر، کۆبوونەوەیەکی فراوانی بەرپرسانی باڵای پارتی دیموکراتی کوردستان بێتە سازکردن. لەو کۆبوونەوەیەدا، ئەنجامی گفتوگۆکان لەگەڵ لایەنەکانی چوارچێوەی هەماهەنگی و پێکهاتەکانی دیکە دەخرێنە ڕوو، بەتایبەت ئەو خاڵانەی پەیوەستن بە شایستە داراییەکانی هەرێمی کوردستان، پشکی پارتی لە حکوومەت و میکانیزمی جێبەجێکردنی دەستوور، سەبارەت بە پرسی سەرۆک کۆماریش، ئەگەرچی لە کۆبوونەوەکاندا بە فەرمی باس نەکراوە، بەڵام پارتی دیموکراتی کوردستان جەخت لەوە دەکاتەوە کە بەپێی ئیستحقاقی هەڵبژاردن و ژمارەی کورسییەکانی، ئەو پۆستە بە مافی یاسایی خۆی دەزانێت.

ئەم جموجۆڵانەی پارتی هاوکاتە لەگەڵ کۆبوونەوەی چڕی لایەنەکانی دیکە لە بەغدا، لەوانەش دیداری نێوان نوری مالیکی و قەیس خەزعەلی، کە هەموویان وەک ئامادەکارییەک دەبینرێن بۆ دانیشتنی یەکلاکەرەوەی پەرلەمان لە کۆتایی ئەم مانگەدا، تاوەکو لایەنەکان بەرچاوڕوونی تەواویان لەسەر نەخشەی سیاسی داهاتووی عێراق هەبێت.