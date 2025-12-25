سیاسی

پاپای ڤاتیکان داوای بە هاناوەچوونی لێقەوماوانی غەززە دەکات

پاپای ڤاتیکان "پاپا لیۆی چواردەیەم"
رۆژهەڵاتی ناوەڕاست پاپای ڤاتیکان بارودۆخی غەززە

 پاپا لیۆی چواردەیەم، لە یەکەم وتاری جەژنی لەدایکبوونی حەزرەتی مەسیح پەیامێکی سیاسی و مرۆیی ئاراستەی جیهان کرد و بە ڕاشکاوی باسی لە مەینەتییەکانی دانیشتووانی غەززە کرد.

ئەمڕۆ پێنجشەممە 25ـی کانوونی یەکەمی 2025، لە میانی ڕێوڕەسمی جەژنی لەدایکبوونی حەزرەتی مەسیح (کریسمس) پاپای ڤاتیکان "پاپا لیۆی چواردەیەم"، داب و نەریتی باوی گوتارە ڕۆحانییەکانی تێپەڕاند و بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ سەرکۆنەی ئەو دۆخەی کرد کە فەڵەستینییەکان تێیدا دەژین.

پاپا لە گوتارەکەیدا ئاماژەی بە وێرانکارییەکانی کەرتی غەززە کرد و گوتی: "جەنگەکان، چ ئەوانەی بەردەوامن یان کۆتاییان هاتووە، تەنیا داروپەردوو و برینی کراوە بۆ دانیشتووانە بێچەک و بێدەسەڵاتەکان بەجێ دەهێڵن".

لە بەشێکی کاریگەری گوتارەکەیدا، پاپا لیۆ پرسیارێکی ئاراستەی ئامادەبووان و جیهان کرد و ڕایگەیاند: "چۆن دەکرێت بیر لەو خێمانەی غەززە نەکەینەوە، کە چەند هەفتەیەکە لە بەردەم باران و با و سەرمادا کەتوون".

ئەم هەڵوێستەی پاپا درێژکراوەی لێدوانەکانی پێشوویەتی، کە تێیدا جەختی لەسەر "چارەی دوو دەوڵەت" کردبووەوە و بە تاکە ڕێگەچارەی بۆ کۆتاییهێنان بە ململانێی دەیان ساڵەی ئیسرائیل و فەڵەستین پێناسەی کردبوو.

چاودێران ئەم پەیامەی ئەمڕۆی پاپا بە هەنگاوێکی "دەگمەن" پێناسەی دەکەن، بەو پێیەی یەکەم گوتاری فەرمیی کریسمسیەتی و تێیدا دۆخی مرۆیی غەززەی کردووەتە تەوەرێکی سەرەکی.

 

دۆخی غەززە

دۆخی غەززە ئێستا وەک "کارەساتێکی مرۆیی قووڵ و بەردەوام" پێناسە دەکرێ،  سەرباری بوونی ئاگربەست، بەڵام ژێرخانی کەرتەکە بە تەواوی وێران بووە. زۆرینەی دانیشتووان ئاوارەن و لە نێو خێمە و پەناگە کاتییەکاندا دەژین.

هاتنی وەرزی زستان و سەرما و باران، مەینەتییەکانی دانیشتووانی غەززەی قورستر کردووە؛ لافاو خێمەکانی ژێرئاو خستووە و برسییەتی و نەبوونی خزمەتگوزاری پزیشکی هەڕەشە لە ژیانی ملیۆنان کەس دەکات.

دوایین ئاماری کوژراو و برینداران لە غەززە:

-ژمارەی کوژراوان لە 7ـی ئۆکتۆبەری 2023ـی تاوەکوو ئێستا گەیشتووەتە سەرووی 70 هەزار کەس.

-ژمارەی بریندارانیش گەیشتووەتە سەرووی 171 هەزار کەس.

-هەزاران کەسیش تا ئێستا لە ژێر داروپەرووی باڵەخانەکاندا ماونەتەوە و تەرمەکانیان نەدۆزراونەتەوە.

 

پێنجشەممە 8ـی ئایاری 2025، ڕۆبێرت فرانسیس پریڤۆستی ئەمەریکی، ناسراو بە لیۆی چواردەیەم، بە 267ـەمین پاپای ڤاتیکان هەڵبژێردرا.

پاپە نوێیەکە بە ڕەچەڵەک ئەمەریکییە و لە ساڵی 1955 شاری شیکاگۆی ویلایەتی ئێلینۆیسی ئەمەریکا لەدایک بووە و تەمەنی 69 ساڵە.

 
 
 
محەممەد ئیسماعیل ,
